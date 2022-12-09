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09.12.2022, 13:58

Группа компаний Tolk и ассоциация Swiss Aid to Ukraine помогут украинцам оплатить за свет

Цей матеріал також доступний українською
Группа компаний Tolk и ассоциация Swiss Aid to Ukraine помогут украинцам оплатить за свет - Фото

Группа компаний Tolk и швейцарская ассоциация Swiss Aid to Ukraine договорились о поддержке проекта "Творите светлые дела!"

Группа компаний Tolk и швейцарская некоммерческая ассоциация Swiss Aid to Ukraine подписали меморандум о сотрудничестве. Они договорились о дальнейшей поддержке проекта "Творите светлые дела!", направленного на погашение счетов за электроэнергию. Среди нуждающихся в помощи – семьи погибших участников боевых действий, многодетные и малообеспеченные семьи, а также пожилые люди. 

"В сотрудничестве с Группой Tolk ассоциация Swiss Aid to Ukraine стремится повысить осведомленность о трудностях людей, живущих в Украине этой зимой, и поддержать наиболее уязвимые семьи в оплате коммунальных счетов, приобретении генераторов и обогревателей", – отметила президент ассоциации Лана Соболевская. 

Проект "Светлые дела" был запущен Группой Tolk в октябре 2022 года. Его главная цель – обеспечить возможность оплатить задолженность за электроэнергию за любую из украинских семей, нуждающихся в этой помощи. За первые недели к инициативе присоединились более 400 человек, уже покрывших счета на сумму свыше 130 тысяч гривен. 

"Этот проект является нашим общим с неравнодушными украинцами вкладом в поддержку наших соотечественников в эти сложные времена. Теперь с привлечением швейцарской ассоциации Swiss Aid to Ukraine наша инициатива становится международной. Это значит, что желающих присоединиться к нашему проекту будет больше, и мы сможем помочь большему количеству людей, которым в настоящее время тяжелее всего", – подчеркнул СЕО Группы компаний Tolk Владимир Крупко. 

Присоединиться к инициативе "Творите светлые дела!" может любой желающий. Достаточно на главной странице сайта tоlk.ua найти блок "Творите светлые дела!", в меню которого по кнопке "хочу помочь" можно перечислить сумму на личный счет выбранного вами потребителя. 
 

Для справки:  

Swiss Aid to Ukraine – швейцарская некоммерческая ассоциация, созданная для оказания помощи людям, пострадавшим от текущего гуманитарного кризиса в Украине. Организация предоставляет прямую, эффективную гуманитарную помощь в виде финансовой поддержки отдельных проектов и дел в Украине, а также транспортировки гуманитарной помощи в Украину.  

Группа поставщиков энергоресурсов Tolk объединяет восемь компаний: ООО "Августа", ООО "Закарпатьеэнергосбыт", ООО "Волыньэлектросбыт", ООО "ТОЛК ЗЭЗ", ООО "ТОЛК ВЭЗ", ООО "Толк Петролеум", INTRA ASSETS S.R.L. (Молдова) и TOLK EU s.r.o. (Словакия). Группа компаний Tolk – это более 900 000 потребителей, команда из 400 профессионалов, около 4 млрд кВт⋅ч поставленной электроэнергии и более 3 млн м3 поставленного природного газа за 2021 год.

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Теги: Tolk, Swiss Aid to Ukraine
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