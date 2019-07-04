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04.07.2019, 17:26

HR Wisdom Summit соберет концентрат мудрости для HRD

HR Wisdom Summit соберет концентрат мудрости для HRD - Фото

Вас ждет опыт лидеров онлайн-рынка, а также кейсы по трансформации бизнеса

11 июля delo.ua и ekonomika+ проведут в Киеве 7-й саммит для HR-директоров, рекрутеров и собственников бизнеса HR Wisdom Summit.

  • HRD международных и крупных украинских компаний поделятся видением того, как меняются функции директоров по персоналу и почему мир переходит от управления людьми к взаимодействию.
  • Полезное общение. Спикеры поделятся лучшей экспертизой рынка труда, чтобы вы смогли получить еще больше ценного опыта.

На саммите вы узнаете, как HR трансформируется в диджитал, какие стратегические задачи будут решать директора по персоналу в будущем, почему звездным командам нужен постоянный драйв и как это сделать.

Вас ждет опыт лидеров онлайн-рынка, а также кейсы по трансформации бизнеса, омниканальности, клиентоориентированности и управлению репутацией.

Количество участников ограниченно — всего 300 гостей.

Среди приглашенных спикеров:

Рената Чучмай

старший вице-президент и Global HR Business Partnership компании SoftServe

Татьяна Пашкина

HR-маркетолог rabota.ua

Лариса Брувер

HRD 1+1 media

Ксения Губенко

HR «Магистральные газопроводы Украины»

Татьяна Гончар

директор по персоналу и организационному развитию «Смарт-Холдинг»

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Теги: HR Wisdom Summit
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