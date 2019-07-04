HR Wisdom Summit соберет концентрат мудрости для HRD

11 июля delo.ua и ekonomika+ проведут в Киеве 7-й саммит для HR-директоров, рекрутеров и собственников бизнеса HR Wisdom Summit.
На саммите вы узнаете, как HR трансформируется в диджитал, какие стратегические задачи будут решать директора по персоналу в будущем, почему звездным командам нужен постоянный драйв и как это сделать.
Вас ждет опыт лидеров онлайн-рынка, а также кейсы по трансформации бизнеса, омниканальности, клиентоориентированности и управлению репутацией.
Количество участников ограниченно — всего 300 гостей.
Среди приглашенных спикеров:
Рената Чучмай
старший вице-президент и Global HR Business Partnership компании SoftServe
Татьяна Пашкина
HR-маркетолог rabota.ua
Лариса Брувер
HRD 1+1 media
Ксения Губенко
HR «Магистральные газопроводы Украины»
Татьяна Гончар
директор по персоналу и организационному развитию «Смарт-Холдинг»