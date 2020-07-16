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16.07.2020, 18:33

Хуавей и КПИ заключили соглашение об открытии на базе университета ИKT-Академии

Хуавей и КПИ заключили соглашение об открытии на базе университета ИKT-Академии - Фото

Открытие на базе университета Академии информационных и сетевых технологий имеет целью предоставление студентам новых возможностей для обучения

14 июля 2020 года ХУАВЭЙ УКРАИНА и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» заключили соглашение об открытии на базе этого учреждения Академии информационных и сетевых технологий, авторизованной Huawei. 

Программа Академии информационных и сетевых технологий, авторизованной Huawei, способствует подготовке будущих выпускников университетов к работе в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в государственном и частном секторах экономики. Участники программы получат знания и навыки, которые будут полезны для продолжения образования и получения других технических специальностей, начала карьеры в ИКТ, в частности в ХУАВЭЙ УКРАИНА и компаниях-партнерах. 

«КПИ им. Игоря Сикорского – стратегический партнер ХУАВЭЙ УКРАИНА. Мы высоко ценим наше сотрудничество. Открытие на базе университета Академии информационных и сетевых технологий имеет целью предоставление студентам новых возможностей для обучения, бизнес-консалтинга и разработки идей для проектирования коммуникационных сетей. ХУАВЭЙ УКРАИНА объединяет усилия всех заинтересованных сторон для содействия всеобъемлющей цифровой трансформации, изучению возможностей для будущего, развитию талантов и экосистемы в целом», – отметил во время мероприятия заместитель директора по вопросам поставок и сервиса ХУАВЭЙ УКРАИНА Дин Нин (Ding Ning)

Программа Академии основывается на смешанной модели обучения, сочетая высокое качество традиционного образования, предполагающего непосредственный контакт преподавателя и студента, с мультимедийными учебными курсами и средствами тестирования на базе современных технологий. 

«Мы рады видеть вас в нашем университете. Сотрудничество с вами – всемирно известной компанией – является огромной возможностью для нашего собственного развития, для совершенствования учебных планов и технологий обучения. Среди многих приоритетов для нас важное место занимает сотрудничество с Huawei, где мы вместе постоянно делаем важные шаги вперед. И этот день является чрезвычайно важным благодаря официальному подписанию Соглашения, которое символически станет зеленым светом для обеих сторон. Мы сделаем все возможное для продолжения нашего партнерства, учтем требования и пожелания для развития лабораторий и учебных программ с целью соответствия потребностям именно вашей компании. Кроме того, университет является отличной платформой для продвижения проектов и идей компании Huawei на украинском рынке», – отметил ректор КПИ им. Игоря Сикорского, профессор Михаил Згуровский

Помимо Киева, ХУАВЭЙ УКРАИНА планирует открытие Академии информационных и сетевых технологий в университетах Харькова, Одессы и Львова. 

Компания Huawei сотрудничает с более 900 международными университетами во всем мире для создания академий информационных и сетевых технологий, авторизованных Huawei (ICT Аcademies). Эти академии предоставляют возможность проходить сертификационные курсы по передовым технологиям, в частности в сферах 5G, искусственного интеллекта, облачных решений, больших данных и интернета вещей (IoT). Студенты и сотрудники компаний могут воспользоваться преимуществами этих программ, чтобы улучшить свои цифровые навыки или построить успешную карьеру. 

Во время события на вопрос Михаила Згуровского о текущих возможностях для студентов и выпускников было объявлено, что до 20 августа 2020 года проходит конкурсный набор для участия в международной образовательной программе «Семена для будущего» (Seeds for the Future Sky Program 2020) компании ХУАВЭЙ УКРАИНА. В 2020 году компания проводит программу онлайн и впервые предоставляет возможность принять участие в программе студентам, выпускниками 2020 года технических и нетехнических специальностей с высокими результатами обучения и стремлением работать в сфере информационно-коммуникационных технологий. Участники, которые пройдут конкурсный отбор, узнают об отраслевых тенденциях, особенностях технологий 4G и 5G, интернете вещей, облачных решениях, искусственном интеллекте, кибербезопасности и многом другом. Перечень документов для подачи на конкурс, подробная программа и условия участия были опубликованы по ссылке: https://www.huawei.com/ua/news/ua/2020/20200703.

 

 

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Теги: Хуавэй
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