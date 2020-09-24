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24.09.2020, 16:10

Huawei Connect 2020: названы сферы деятельности, в которые планируется инвестировать

Huawei Connect 2020: названы сферы деятельности, в которые планируется инвестировать - Фото

В фокусе конференции Huawei Connect - создание новой ценности через взаимодействие в пяти сферах технологий

В Шанхае открылась конференция Huawei Connect 2020. Это ежегодное флагманское мероприятие, проводимое Huawei для глобального сектора информационно-коммуникационных технологий, и платформа, где Huawei рассказывает о своих основных стратегиях.

В 2020 году, по мере того как по всему миру начали разворачиваться сети 5G, благодаря взаимодействию в таких сферах деятельности, как связь, облачные технологии, искусственный интеллект, вычисления и приложения для промышленности, перед сектором информационно-коммуникационных технологий открылись беспрецедентные возможности. Поэтому в фокусе конференции Huawei Connect ― создание новой ценности через взаимодействие в пяти сферах технологий.

В дальнейшем компания Huawei вместе со своими партнерами сосредоточит свои усилия на внедрении информационно-коммуникационных технологий в отрасли промышленности с целью предоставления решений для каждого отдельного сценария. Это поможет предприятиям развивать свой бизнес, а правительствам — достигать своих стратегических целей по ускорению развития отечественной промышленности, поддержке отдельных отраслей и оптимизации управления.

Действующий председатель правления компании Huawei Го Пин выступил на конференции со вступительной речью под названием «Создание новой ценности через сотрудничество в пяти технических сферах деятельности», в рамках которой заявил следующее: «По мере того, как все новые правительства и предприятия станут переходить к цифровому формату работы и осваивать искусственный интеллект, перед сектором информационно-коммуникационных технологий откроется невероятный потенциал для роста. Мы вместе со своими партнерами с нетерпением ждем открытия этой новой главы».

Го Пин рассказал о передовом опыте компании Huawei в создании умных предприятий, кампусов и городов путем интеграции информационно-коммуникационных технологий с отраслевыми ноу-хау и предоставления решений в зависимости от сценария с целью модернизации основных бизнес-систем правительств и предприятий. На следующем этапе компания Huawei в сотрудничестве со своими партнерами будет внедрять информационно-коммуникационные технологии в отрасли промышленности, помогая предприятиям развивать свой бизнес, а правительствам — достигать своих стратегических целей по ускорению развития отечественной промышленности.

В сфере сетевых технологий Huawei предложила концепцию «умной связи», ставя своей целью построение гиперавтоматизированной сети, которая будет обеспечивать повсеместный доступ на скорости 1 ГБ и стабильное качество связи, а также сделает возможной интеллектуальную модернизацию основных бизнес-систем правительств и предприятий.

В сфере вычислений компания Huawei ставит своей целью обеспечить разнообразие предоставляемой клиентам вычислительной мощности, отделяя программное обеспечение от аппаратного, с тем, чтобы адаптировать свои вычислительные мощности под различные потребности в обработке данных, включая x86 и Kunpeng.

В сфере облачных услуг Huawei охватывает 23 региона по всему миру и привлекает к сотрудничеству более 1,5 млн разработчиков.

В сфере искусственного интеллекта Huawei стремится улучшить интеграцию искусственного интеллекта в основные бизнес-системы правительств и предприятий, используя ноу-хау и данные для разработки основных компетенций систем искусственного интеллекта.

Связь, вычисления, облачные технологии и искусственный интеллект во многом напоминают ситуацию с электричеством 100 лет назад, а промышленные приложения напоминают бытовые приборы и промышленное оборудование, работающие от электричества.

Компания Huawei верит, что взаимодействие в этих пяти технических сферах деятельности открывает новые возможности не только для самой компании, но и для всей отрасли. Huawei надеется обеспечить рост всех показателей вместе со своими партнерами, которые смогут извлечь максимальную выгоду из новой цепочки ценности. 

Го Пин упомянул о трех основных принципах, предложенных им в 2016 году для построения разнообразной и процветающей экосистемы по модели экосистемы Коста-Рики. Он также привел три примера того, как компания Huawei помогла трем из своих партнеров обеспечить развитие своего бизнеса: Tech Education, Cooler Master и CS&S. Го Пин заявил, что Huawei будет постоянно оказывать поддержку своим партнерам, занимающимся разработкой технологий для промышленного применения, повышением эффективности цепочки поставок и развитием своих отраслей.

На мероприятии также выступил мэр Шэньчжэня Чэнь Жугуй. «Шэньчжэнь максимально использует возможности, открывающиеся в связи с текущим освоением «Большого залива», объединяющего Гуандун, Гонконг и Макао, а также экспериментальной демонстрационной зоны в Шэньчжэне, — сказал он. — Мы стремимся поднять планку для крупных городов во всем мире. Используя преимущества передовых технологий от Huawei и других технологических гигантов, в том числе при строительстве «умных зданий» Shenzhen Intelligent Twins, наш город с каждым днем становится «умнее». Мы воспользуемся возможностями, которые нам предоставляет технология 5G, начнем активно внедрять 5G в других сценариях, будем развивать промышленный Интернет, обеспечивать вертикальную взаимосвязь, а также поддерживать цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса. Шэньчжэнь стремится установить золотой стандарт цифровой экономики Китая. Мы твердо убеждены, что у технологий есть потенциал для того, чтобы сделать жизнь лучше, а города — более динамичными».

 

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Теги: Huawei Connect 2020
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