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23.10.2020, 16:55

Huawei объявила результаты финансовой деятельности за третий квартал 2020 года

Huawei объявила результаты финансовой деятельности за третий квартал 2020 года - Фото

Доход Huawei за этот период составил 671,3 млрд юаней, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Компания Huawei объявила результаты финансовой деятельности по итогам трех кварталов 2020 года. Доход Huawei за этот период составил 671,3 млрд юаней, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,0%[1]. Финансовые результаты Huawei за три квартала 2020 года в целом соответствуют ожиданиям.

По мере того как мир борется с COVID-19, глобальная цепочка поставок Huawei оказалась под сильным давлением, а производство и операции столкнулись с серьезными трудностями. Компания продолжает делать все возможное, чтобы находить решения, выживать и двигаться вперед, а также выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками.

В будущем Huawei будет применять свой потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий (искусственный интеллект, облако, 5G и вычисления) с целью разработки отраслевых приложений и раскрытия ценности 5G-сетей совместно с партнерами.

ИКТ стали основой современного общества и главной движущей силой устойчивого социального, экономического и экологического развития. Huawei считает, что быстрое и полноценное развитие ИКТ-отрасли будет зависеть от открытого сотрудничества и взаимного доверия в рамках глобальной индустрии. Поэтому компания и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими глобальными партнерами и использовать инновационные ИКТ-технологии для создания большей ценности для клиентов, несмотря на сложную ситуацию. Компания продолжит вносить вклад в борьбу с пандемией, экономический рост и социальный прогресс.

[1] Приведенные здесь финансовые показатели ― неаудированные данные, собранные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; курс валют по состоянию на конец сентября 2020 года: 1 доллар США = 6,8101 юаня (источник: внешнее агентство).

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, "умные" устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЭЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.

Узнайте больше на сайте: https://www.huawei.com/ua/.

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Теги: Huawei
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