iForum проводит эксперимент и предлагает каждому принять участие в создании конференции

Оргкомитет крупнейшей ИТ-конференции Украины и Восточной Европы объявляет конкурс на руководителей направлений форума! Также открыто опцию предложений новых направлений.

Оргкомитет решил провести этот эксперимент ради развития ивента в соответствии с потребностями рынка и изменений на нем.

Мы стремимся сделать iForum еще интереснее и полезнее для наших участников. Теперь каждый, кто считает, что может сделать конференцию лучше, имеет возможность попробовать себя в роли руководителя направления.

Что для этого надо?

1. Иметь экспертный вес в направлении, которое стремитесь возглавить

2. Широкий круг контактов среди весомых экспертов отрасли

3. Время и вдохновение (работа на волонтерских началах)

4. Подать заявку у нас на странице

Заявки рассматривает и утверждает действующий программный Оргкомитет – он не слагает полномочия, и выступает в качестве куратора этого эксперимента.

Утвержденные руководители направлений будут формировать тему выбранного направления и его программу, отбирать спикеров и полностью курировать его реализацию в рамках конференции. Спорные вопросы будут решаться коллегиально, на собрании Оргкомитета.

Среди новых направлений, которые мы видим как недостаточно освещенные на iForum и актуальные к внедрению: цифровая медицина, Smart City, Блокчейн, Green Tech, Outsource, Кибербезопасность, Креативная экономика. Однако участники эксперимента могут предлагать и собственные аргументированные варианты.

Руководители направлений избираются на один год. Призываем ИТ и деловую общественность присоединиться и сделать любимый ивент еще более полезным для широкого круга мыслящих людей. Больше информации здесь

Справка: Форум интернет-деятелей (iForum) – крупнейшая офлайн-конференция Украины и Восточной Европы. Форум является общественным явлением, созданным участниками рынка высоких технологий и посвящен развитию новых возможностей, поиска идей и их воплощения, а также анализа мировых новейших трендов. В 2019 году iForum посетило 13286 участников. В этом году из-за пандемии ивент прошел в новом формате – в НСК "Олимпийский" с ограничением количества участников до 5 тыс.