Импланты зубов в Люмидент – восстановите улыбку с профессионалами

Сегодня зубная имплантация относится к наиболее прогрессивным методам протезирования. В особенности если цена имплантации зубов в стоматологии в Киеве сейчас снижена и доступна большинству читателей. Поэтому важно не упустить время, чтобы вставить зубы со скидкой.
Импланты зубов вживляются в один либо два этапа, и гарантируют надежный эстетический результат. Учитывая высокий процент приживаемости протезов и возможность вести в дальнейшем привычный образ жизни, для пациентов с дентальными патологиями имплантация зубов является лучшим вариантом.
Прибегнуть к имплантации можно при отсутствии любого количества зубов. Процесс предполагает установку титанового винта в одну из челюстей и последующего вкручивания в него абатмента, визуально напоминающего обточенный зуб.
Доступна имплантация зубов только при отсутствии противопоказаний. Стоматологи не рекомендуют проводить операцию при следующих патологиях:
Протекающие в ротовой полости инфекции и другие заболевания относятся к относительным противопоказаниям – стоматологи проводят лечение обнаруженных патологий, осуществляют удаление зубного камня, корректируют прикус. После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступить к непосредственной установке имплантов.
Современные технологии позволяют предложить пациентам различные виды имплантации зубов. Каждый из них предусматривает этап подготовки ротовой полости к протезированию, установку импланта под местной анестезией и фиксацию коронки. Промежуток времени между последними этапами зависит от степени первичной стабилизации импланта – решение о нагрузке принимается лечащим врачом.
Варианты имплантации зубов:
После процедуры имплантации зубов пациентам рекомендуют в течение первых недель отказаться от твердой пищи. К возможным негативным последствиям относятся случающиеся осложнения – отечность и кровоточивость, болевые ощущения.
Специалисты рекомендуют при первых признаках дискомфорта обращаться в стоматологический кабинет.