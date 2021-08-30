Импланты зубов в Люмидент – восстановите улыбку с профессионалами

Сегодня зубная имплантация относится к наиболее прогрессивным методам протезирования. В особенности если цена имплантации зубов в стоматологии в Киеве сейчас снижена и доступна большинству читателей. Поэтому важно не упустить время, чтобы вставить зубы со скидкой.

Импланты зубов вживляются в один либо два этапа, и гарантируют надежный эстетический результат. Учитывая высокий процент приживаемости протезов и возможность вести в дальнейшем привычный образ жизни, для пациентов с дентальными патологиями имплантация зубов является лучшим вариантом.

Показания к зубному протезированию. Виды имплантов

Прибегнуть к имплантации можно при отсутствии любого количества зубов. Процесс предполагает установку титанового винта в одну из челюстей и последующего вкручивания в него абатмента, визуально напоминающего обточенный зуб.

Доступна имплантация зубов только при отсутствии противопоказаний. Стоматологи не рекомендуют проводить операцию при следующих патологиях:

в раннем возрасте до полного формирования челюстной кости – процесс завершается к 17-20 годам;

при наличии онкологии, сердечно-сосудистых недугов на остром этапе, при болезнях соединительных тканей, нарушениях работы ЦНС;

проблемах со свертываемостью крови;

при сахарном диабете во время декомпенсации;

при болезнях костной системы, печеночной и почечной недостаточности.

Протекающие в ротовой полости инфекции и другие заболевания относятся к относительным противопоказаниям – стоматологи проводят лечение обнаруженных патологий, осуществляют удаление зубного камня, корректируют прикус. После проведения всех подготовительных мероприятий можно приступить к непосредственной установке имплантов.

Этапы протезирования. Виды имплантации зубов

Современные технологии позволяют предложить пациентам различные виды имплантации зубов. Каждый из них предусматривает этап подготовки ротовой полости к протезированию, установку импланта под местной анестезией и фиксацию коронки. Промежуток времени между последними этапами зависит от степени первичной стабилизации импланта – решение о нагрузке принимается лечащим врачом.

Варианты имплантации зубов:

одномоментная – чаще применяется для передних зубов, предполагает одновременное удаление корня с проведением протезирования;

одноэтапная – при отсутствии противопоказаний стоматолог фиксирует имплант и временную коронку, которая сменяется постоянной спустя несколько месяцев;

двухэтапная – относится к классическому виду, предполагает установку абатмента в имплант через шесть месяцев после приживления с последующим надеванием коронки спустя неделю.

После процедуры имплантации зубов пациентам рекомендуют в течение первых недель отказаться от твердой пищи. К возможным негативным последствиям относятся случающиеся осложнения – отечность и кровоточивость, болевые ощущения.

Специалисты рекомендуют при первых признаках дискомфорта обращаться в стоматологический кабинет.