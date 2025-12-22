ВСУ ракетой собственного производства атаковали стоянку лодок в Крыму и другие объекты оккупантов

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны в ночь на 22 декабря нанесли удары по оккупантам на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Ракетой украинского производства был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке во временно оккупированном Крыму. На месте попадания произошел значительный пожар, однако степень нанесенного ущерба уточняется.

Также с целью частично нарушить систему логистического обеспечения россиян на Покровском направлении был поражен склад боеприпасов мотострелкового полка в населенном пункте Украинск во временно оккупированной Донецкой области.

"По предварительной информации, цель уничтожена", – подчеркнули военные.

Также для уничтожения запаса ударных дронов типа "шахед"/"Герань" было атаковано место их хранения, подготовки и пуска в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. В районе цели был зафиксирован пожар, ущерб пока уточняется.