ЗСУ ракетою власного виробництва атакували стоянку човнів у Криму й інші об'єкти окупантів

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Сили оборони в ніч проти 22 грудня завдали ударів по окупантах на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Ракетою українського виробництва було уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92 бригади річкових катерів в Оленівці у тимчасово окупованому Криму. На місці влучання сталася значна пожежа, однак ступінь завданих збитків уточнюється.

Також з метою частково порушити систему логістичного забезпечення росіян на Покровському напрямку було уражено склад боєприпасів мотострілецького полку в населеному пункті Українськ у тимчасово окупованій Донецькій області.

"За попередньою інформацією ціль знищено", – наголосили військові.

Також задля знищення запасу ударних дронів типу "шахед"/"Герань" було атаковано місце їх зберігання, підготовки та пуску в районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. У районі цілі було зафіксовано пожежу, збитки наразі уточнюються.