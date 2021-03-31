Инсталляция для унитаза – новый стиль в дизайне!

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Инсталляция – это установка сантехники особым образом. Такая технология позволяет спрятать трубы в стену или пол, чтобы не портить интерьер ванной комнаты. Классически система состоит из унитаза, смывного бачка, клавиши смыва, крепления и рамы

В зависимости от способа установки существуют блочные и рамные инсталляции, которые можно выбрать на сайте https://vannaja.kiev.ua. Первая позволяет монтировать все элементы на стену. Такой комплект инсталляции не имеет дополнительной опоры на пол и находится в подвешенном состоянии. Рамная инсталляция несколько сложнее, поскольку монтажная рама крепится к полу. Это удобно тем, что можно установить конструкцию на стену любой толщены, не создавая на неё ненужную нагрузку. Также появляется возможность регулировать высоту крепления чаши – это действительно удобно!

Инсталляции отличаются по размерам – бывают стандартные и низкие. Классический вариант подойдёт для просторного помещения, поскольку он имеет достаточно большие габариты: высота 112, а ширина 50 см. Низкие инсталляции для унитаза более компактные и подходят для установки под окном. Максимальная их высота – 82 см. Также бывают угловые и двухсторонние инсталляции.

Выбирая инсталляцию для унитаза, стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Первый – это комплектация: наборы бывают как с элементами крепления и кнопкой слива, так и без них. Некоторые варианты подходят только для установки на капитальную стену. Также стоит учитывать глубину монтажа. Ещё один важный момент – чаша должна вписываться в общий интерьер и по дизайну сочетаться с кнопкой слива.

Современная инсталляция для унитаза имеет множество преимуществ. Это простота в установке и практичность в использовании. Конструкции не тяжёлые и не занимают много пространства, позволяют экономно использовать воду, а так как они вмонтированы в стену, то обеспечивают бесшумную работу слива.

Инсталляция значительно упрощает работу во время ремонта в ванной комнате. Конструкция может устанавливаться даже на неподготовленную стену, к примеру со старой плиткой. И так же легко сниматься. Визуально такая система увеличивает пространство небольшой ванной комнаты и позволяет использовать его более рационально.

Инсталляция для унитаза – это отличное решение для современного интерьера! Она позволит легко установить подвесную сантехнику, а также скрыть трубы для подачи воды и водоотводящие элементы, создавая аккуратное, эстетичное пространство.