iPhone 12: обзор всех известных характеристик

iPhone 12 – один из самых ожидаемых смартфонов 2020 года. Это базовая модель новой линейки гаджетов, которая будет состоять из четырех телефонов. Все представители семейства получат обновленный угловатый корпус, процессор с рекордной производительностью и мощные системы камер. Айфон 12 станет удачным сочетанием флагманских характеристик и доступной цены.

Особенности дисплея Айфон 12

Девайс оснастят OLED-экраном – одним из лучших дисплеев из возможных. Поставлять экраны будет бренд Samsung. Диагональ дисплея составит 5,4 дюйма. Несмотря на это, визуально экран будет казаться больше, и все из-за миниатюрных рамок, увеличивающих рабочую площадь телефона.

Ожидаемое нововведение – частота обновления 120 Гц. Показатель сможет гарантировать динамичную смену кадров в игровых приложениях и плавный видеоряд. Если контент позволяет, Apple iPhone 12 будет автоматически уменьшать частоту обновления экрана до 60 Гц. Такой ход позволит экономно расходовать энергию устройства.

Аппаратная начинка Apple iPhone 12

Еще одно преимущество новинки будет заключаться в качественной аппаратной начинке. 5-нанометровый процессор А14 Bionic получит уникальные возможности. При уменьшенном размере он станет работать экономичнее и быстрее. Добиться этого удастся с помощью улучшенного управления температурой. Дополнит чипсет быстродействующая оперативная память емкостью 4 Гб. Такая комбинация обеспечит мгновенный запуск современных игр, а также уверенную и стабильную работу нескольких ресурсоемких приложений одновременно. Купить iPhone 12 можно будет в четырех вариантах памяти – от 64 Гб до 512 Гб.

Профессиональные фото

Эпл Айфон 12 оснастят системой камер, состоящей из двух объективов:

Широкоугольный модуль на 12 Мп – поможет добиться максимальной четкости и яркости фото независимо от условий съемки. Ультраширокоугольный с разрешением 12 Мп и углом обзора 120 градусов – позволит охватить большое поле и вместить в кадр максимальное количество деталей.

В камере значительно улучшатся режимы Ночь и Портрет. Для последнего станут доступны шесть вариантов освещения. Видео владельцы новинки смогут записывать в форматах Ultra HD 4K и Full HD.

Автономность и цена

Модель оснастят аккумулятором емкостью 2227 мАч. Автономность будет обеспечиваться благодаря энергоэффективному процессору. Телефон будет комплектоваться зарядным адаптером мощностью 20 Вт.

Цена Айфон 12 будет стартовать от 649 долларов для базовой комплектации на 64 Гб встроенной памяти.