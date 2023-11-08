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08.11.2023, 12:00

iPhone 15 Pro Max: три крутые фишки, которых нет у других Айфонов

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iPhone 15 Pro Max: три крутые фишки, которых нет у других Айфонов - Фото

В 2023 году компания Apple осталась верна себе и снова представила на рынок четверку "яблочных" девайсов

Среди них базовые Айфон 15 и Айфон 15+, а также суперфункциональные Айфон 15 Про и Айфон 15 Про Макс. О главных отличиях в виде материала корпуса, типа процессора и шикарной дополнительной камеры сказано немало, а мы рассмотрим незначительные на первый взгляд детали. Они выгодно выделяют флагманские модели среди прочих Айфонов, но знают об этих функциях не все.

Кнопка действия Action Button

Во флагманском iPhone 15 Pro Max она заменила манипулятор беззвучного режима. Кроме того, ее легко запрограммировать на разные действия:

  • начало записи голосовых заметок;

  • активизация разнообразных быстрых команд;

  • переход к работе камеры в заданном формате;

  • работа с лупой;

  • включение системы универсального доступа;

  • управление фонариком;

  • активация фокусирования.

Настроить функцию, которая запускается при помощи Action Button, можно в настройках. Если опция сложная и содержит дополнительные атрибуты, их также нужно продумать и настроить заранее.

Соединение USB-C

Почти через семь лет после того, как это произошло в Android, "яблочные" девайсы обзавелись USB-C. Версия USB 2.0 используется в стандартных моделях, а вот Pro и Pro Max обеспечивают скорость, аналогичную флагманам Samsung и Google — USB 3. Это позволяет пользователям новых Айфонов получить доступ к целой системе аксессуаров при помощи всего одного кабеля, без переходников и прочих неудобств. Работать с флешками и разнообразными твердотельными накопителями теперь удобно и легко.

Сам флагманский Айфон любой модели, а также дополнительные аксессуары к нему, можно приобрести в интернет-магазине estore.ua. Здесь предусмотрены разнообразные бонусы и выгодные программы, в том числе Trade-In. Это отличная возможность обменять старый Айфон на новую модель с топовыми характеристиками.

Заряд аккумулятора до 80%

Предполагается, что подобное действие поможет уберечь батарею Айфона от быстрой деградации. Ограничение заряда до 80% теперь можно установить самостоятельно прямо в настройках. По достижении установленного процента зарядки зарядка телефона будет приостанавливаться. В линейке iPhone 15 функция доступна на всех четырех устройствах.

Включение щадящего режима доступно в настройках Айфона:

  • раздел под названием "Аккумулятор";

  • подпункт меню "Состояние аккумулятора и зарядка";

  • режим "Оптимизация зарядки";

  • установка флажка на уровне 80%.

Предполагается, что таким образом можно существенно снизить скорость, с которой набирается количество циклов заряда, а значит, срок жизни батареи увеличится. Оправдает ли себя подобная стратегия, станет ясно немного позднее, но любители "яблочных" девайсов настроены оптимистично.

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Теги: apple
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