RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
08.11.2023, 12:00

iPhone 15 Pro Max: три круті фішки, яких нема в інших Айфонів

Этот материал также доступен на русском
iPhone 15 Pro Max: три круті фішки, яких нема в інших Айфонів - Фото

У 2023 році компанія Apple залишилась віддана собі і знову представила на ринок четвірку "яблучних" девайсів.

Серед них базові Айфон 15 і Айфон 15+, а також суперфункціональні Айфон 15 Про і Айфон 15 Про Макс. Про головні відмінності у вигляді матеріалу корпусу, типу процесора і шикарної додаткової камери сказано чимало, а ми розглянемо незначні на перший погляд деталі. Вони вигідно виділяють флагманські моделі серед інших айфонів, але знають про ці функції не всі.

Кнопка дії Action Button

У флагманському iPhone 15 Pro Max вона замінила маніпулятор беззвучного режиму. Крім того, її легко запрограмувати на різні дії:

  • початок запису голосових нотаток;

  • активізація різноманітних швидких команд;

  • перехід до роботи камери в заданому форматі;

  • робота з лупою;

  • увімкнення системи універсального доступу;

  • управління ліхтариком;

  • активація фокусування.

Налаштувати функцію, яка запускається за допомогою Action Button, можна в налаштуваннях. Якщо опція складна і містить додаткові атрибути, їх також потрібно продумати і налаштувати заздалегідь.

Зʼєднання USB-C

Майже через сім років після того, як це сталося в Android, "яблучні" девайси обзавелися USB-C. Версія USB 2.0 використовується в стандартних моделях, а ось Pro і Pro Max забезпечують швидкість, аналогічну флагманам Samsung і Google – USB 3. Це дає змогу користувачам нових айфонів отримати доступ до цілої системи аксесуарів за допомогою всього одного кабелю, без перехідників та інших незручностей. Працювати з флешками і різноманітними твердотільними накопичувачами тепер зручно і легко.

Сам флагманський Айфон будь-якої моделі, а також додаткові аксесуари до нього, можна придбати в інтернет-магазині estore.ua. Тут передбачені різноманітні бонуси і вигідні програми, в тому числі Trade-In. Це чудова можливість обміняти старий Айфон на нову модель з топовими характеристиками.

Заряд акумулятора до 80%

Предполагается, что подобное действие поможет уберечь батарею Айфона от быстрой деградации. Ограничение заряда до 80% теперь можно установить самостоятельно прямо в настройках. По достижении установленного процента зарядки зарядка телефона будет приостанавливаться. В линейке iPhone 15 функция доступна на всех четырех устройствах.

Включение щадящего режима доступно в настройках Айфона:

  • раздел под названием "Аккумулятор";

  • подпункт меню "Состояние аккумулятора и зарядка";

  • режим "Оптимизация зарядки";

  • установка флажка на уровне 80%.

Предполагается, что таким образом можно существенно снизить скорость, с которой набирается количество циклов заряда, а значит, срок жизни батареи увеличится. Оправдает ли себя подобная стратегия, станет ясно немного позднее, но любители "яблочных" девайсов настроены оптимистично.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: Apple
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 