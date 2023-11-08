iPhone 15 Pro Max: три круті фішки, яких нема в інших Айфонів

Серед них базові Айфон 15 і Айфон 15+, а також суперфункціональні Айфон 15 Про і Айфон 15 Про Макс. Про головні відмінності у вигляді матеріалу корпусу, типу процесора і шикарної додаткової камери сказано чимало, а ми розглянемо незначні на перший погляд деталі. Вони вигідно виділяють флагманські моделі серед інших айфонів, але знають про ці функції не всі.

Кнопка дії Action Button

У флагманському iPhone 15 Pro Max вона замінила маніпулятор беззвучного режиму. Крім того, її легко запрограмувати на різні дії:

початок запису голосових нотаток;

активізація різноманітних швидких команд;

перехід до роботи камери в заданому форматі;

робота з лупою;

увімкнення системи універсального доступу;

управління ліхтариком;

активація фокусування.

Налаштувати функцію, яка запускається за допомогою Action Button, можна в налаштуваннях. Якщо опція складна і містить додаткові атрибути, їх також потрібно продумати і налаштувати заздалегідь.

Зʼєднання USB-C

Майже через сім років після того, як це сталося в Android, "яблучні" девайси обзавелися USB-C. Версія USB 2.0 використовується в стандартних моделях, а ось Pro і Pro Max забезпечують швидкість, аналогічну флагманам Samsung і Google – USB 3. Це дає змогу користувачам нових айфонів отримати доступ до цілої системи аксесуарів за допомогою всього одного кабелю, без перехідників та інших незручностей. Працювати з флешками і різноманітними твердотільними накопичувачами тепер зручно і легко.

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Заряд акумулятора до 80%

Предполагается, что подобное действие поможет уберечь батарею Айфона от быстрой деградации. Ограничение заряда до 80% теперь можно установить самостоятельно прямо в настройках. По достижении установленного процента зарядки зарядка телефона будет приостанавливаться. В линейке iPhone 15 функция доступна на всех четырех устройствах.

Включение щадящего режима доступно в настройках Айфона:

раздел под названием "Аккумулятор";

подпункт меню "Состояние аккумулятора и зарядка";

режим "Оптимизация зарядки";

установка флажка на уровне 80%.

Предполагается, что таким образом можно существенно снизить скорость, с которой набирается количество циклов заряда, а значит, срок жизни батареи увеличится. Оправдает ли себя подобная стратегия, станет ясно немного позднее, но любители "яблочных" девайсов настроены оптимистично.