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20.10.2023, 12:50

iPhone 15: цена не изменилась, а возможности расширились

Цей матеріал також доступний українською
iPhone 15: цена не изменилась, а возможности расширились - Фото

iPhone 15 – это самая яркая новинка 2023 года. И речь не только про его дизайн, который в новом поколении предстал в свежих весенних оттенках. Основное внимание приковано к возможностям и обновлениям функционала новинки, они действительно впечатляют. 

Что новенького в модели?

Изменения заметны даже на первый взгляд. Вместо челки теперь и в базовой линейке используется Dynamic Island, а рамки стали немного тоньше. Плюс производитель впервые выпустил телефон без фирменного разъема Lightning и оснастил его стандартным разъемом USB-C. 

Графика сохранила великолепные параметры, а дополнительно яркость выросла до рекордных 2000 нит. Сверху экран надежно защищен уникальным запатентованным армированным стеклом Ceramic Shield. Он обеспечит защиту и от царапин, и от падений. 

Однако главные нововведения не внешние, а внутренние. В этом плане обновления были масштабными. Процессор A16 Bionic обеспечивает на 40% больше мощности, чем было в прошлом поколении. Значительные усовершенствования получила система машинного обучения Neural Engine – теперь она способна обрабатывать больше 19 трлн операций каждую секунду. Космическая мощность!

Неплохие обновления получил камерный модуль. Разрешение основного объектива выросло до 48 Мп, а телескопический теперь поддерживает сразу 3 уровня оптической стабилизации. Значительные обновления получили портретный и ночной режимы. В целом, если оценивать качество контента, снятого на Айфон 15, вердикт однозначный – этот смартфон лучший и он позволит вам создавать профессиональные фото и видео. 

Отдельно отметим обновления сенсора Ultra Wideband для беспроводной синхронизации с другими "яблочными" устройствами. Благодаря доработкам он стал работать точнее, и теперь может найти нужный гаджет (Айфон, Айпэд) даже в многолюдной толпе за считанные секунды. 

Также отметим, что немного выросло автономное время работы. При просмотре видео в интернете на одном заряде аккумулятора смартфон может проработать почти 20 часов. Заряжаться можно через MagSafe или USB-C.

Сколько стоит iPhone 15?

На iPhone 15 цена осталась на прежнем уровне – от 799 долларов в зависимости от комплектации (минимальный накопитель на 128 Гб, максимальный на 512). В Украине стоимость традиционно чуть выше. 

Благодарим за помощь в подготовке статьи интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store. Здесь вы можете купить "яблочную" технику на лучших условиях. Магазин порадует вас низкими ценами, предоставляет гарантии, возможность оплаты частями и организует быструю доставку по Украине. 

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Теги: apple, iPhone 15
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