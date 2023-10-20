iPhone 15: ціна не змінилася, а можливості розширилися

iPhone 15 – це найяскравіша новинка 2023 року. І мова не тільки про його дизайн, який у новму поколінні з'явився у нових весняних відтінках. Основна увага прикута до можливостей та оновлення функціоналу новинки, вони справді вражають.

Що нового в моделі?

Зміни помітні навіть здавалося б. Замість чубчика тепер і в базовій лінійці використовується Dynamic Island, а рамки стали трохи тоншими. Плюс виробник вперше випустив телефон без фірмового роз'єму Lightning та оснастив його стандартним роз'ємом USB-C.

Графіка зберегла чудові параметри, а додатково яскравість зросла до рекордних 2000 ніт. Зверху надійно захищений унікальним запатентованим армованим склом Ceramic Shield. Він забезпечить захист і від подряпин, і падіння.

Однак головні нововведення не є зовнішніми, а внутрішніми. У цьому плані поновлення були масштабними. Процесор A16 Bionic забезпечує на 40% більше потужності, ніж у минулому поколінні. Значні удосконалення отримала система машинного навчання Neural Engine – тепер вона здатна обробляти більше 19 трлн операцій за секунду. Космічна потужність!

Непогані поновлення отримав камерний модуль. Роздільна здатність основного об'єктива зросла до 48 Мп, а телескопічний тепер підтримує відразу 3 рівні оптичної стабілізації. Значні оновлення отримали портретний та нічний режими. Загалом, якщо оцінювати якість контенту, знятого на Айфон 15, вердикт однозначний – цей смартфон найкращий і він дозволить вам створювати професійні фото та відео.

Окремо відзначимо оновлення сенсора Ultra Wideband для бездротової синхронізації з іншими яблучними пристроями. Завдяки доробкам він почав працювати точніше, і тепер може знайти потрібний гаджет (Айфон, Айпед) навіть у багатолюдному натовпі за лічені секунди.

Також зазначимо, що дещо зріс автономний час роботи. Під час перегляду відео в інтернеті на одному заряді акумулятора смартфон може працювати майже 20 годин. Заряджатися можна через MagSafe чи USB-C.

Скільки коштує iPhone 15?

На iPhone 15 ціна залишилася на колишньому рівні – від 799 доларів залежно від комплектації (мінімальний накопичувач на 128 Гб, максимальний на 512). В Україні вартість традиційно трохи вища.

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