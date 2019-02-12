IPOPOKIDS - самый большой маркетплейс детских товаров в Украине

Основатель площадки eBay еще в далеком 1995 году реализовал прогрессивные возможности для онлайн-покупок. Он создал сайт, который позволял размещать различным торговцам антиквариатом свои товары, а покупателям быстро находить и приобретать их. Площадка объединяющая в себе поставщиков называется маркетплейс. Убер, Алибаба, Амазон - это все маркетплейсы. В Украине одним весьма амбициозным маркетплейсом является Ipopokids представляющий детские товары.

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Преимущества маркетплейсов перед магазинами:

Возможность выбрать товар высокого качества от проверенного производителя. Широкий выбор даже узкопрофильных товаров. Например, для создания детского спорт зала или детской вечеринки. Широкий выбор для обустройства детской комнаты на одной площадке. Вам не нужно будет запоминать на каком сайте понравилась кроватка, а на каком детский стульчик. Выбор товаров для любого возраста, от малыша до взрослого.



Давайте разберемся действительно ли работа маркетплейсов так хороша, как о ней говорят и в чем секрет популярности таких площадок.

500 000 детских товаров в одном месте

Чтобы убедиться, действительно ли работа маркетплейса так хороша, мы решили проверить на личном опыте и заказали несколько товаров. Кто, если не мы, выясним для вас, насколько удобны маркетплейсы? Для эксперимента мы выбрали магазин товаров для детей Ipopokids. Маркетплейс детских товаров IPOPOKIDS порадовал нас большим ассортиментом. Сначала мы растерялись среди большого выбора, но удобные фильтры помогли быстро произвести сортировку товара. Применяя фильтры, мы просматривали только те товары, которые нас интересовали. Магазины, которые сотрудничают с IPOPOKIDS, действительно предоставляют качественные товары.

После выбора, нас заинтересовал вопрос доставки. Оказалось, что доставка выбранного товара осуществляется в любой уголок Украины. Со слов оператора поняли, что доставка занимает не более 3-х дней.

Сервис помог найти товар, хотя мы даже до конца не понимали, что нам необходимо. Определились, что нам нужно, благодаря фильтрам, находясь уже в процессе поиска. Для того, чтобы сделать такой поиск, нужно выбрать возраст ребенка и его предпочтения, после чего будет произведена подборка товаров, которые заинтересуют ребенка. Так мы выбрали подарок на Новый год, которым ребенок остался очень доволен.

Позже был детский день рождения и мы решили организовать вечеринку, и IPOPOKIDS снова выручил нас. Все товары для вечеринок собраны в одном месте. Не нужно было, как обычно, смотреть все по разным сайтам, а потом заказывать отдельно и тратить лишнее время. На маркетплейсе оказалось все, что нам было нужно. Достаточно было лишь выбрать товар и оформить заказ. Кроме того, сервис работает без перерывов и выходных, поэтому мы без спешки выбрали все в выходной день. Несколько товаров купили по акции, что сэкономило наш бюджет.

На IPOPOKIDS действительно можно выбрать даже самые необычные и оригинальные детские товары максимально быстро и удобно.