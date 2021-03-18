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18.03.2021, 17:00

AirPods 2 или AirPods Pro: что лучше выбрать?

AirPods 2 или AirPods Pro: что лучше выбрать? - Фото

Давайте рассмотрим, чем отличается новинка от выпущенного полугодом ранее второго поколения

Казалось бы, после выхода последней версии эппловских беспроводных наушников AirPods Pro, покупка предыдущей модели AirPods 2 не представляет для покупателя никакого интереса. Но давайте не забывать о стоимости, ведь для многих ценник в 7295 грн. слишком высок – именно столько стоит Pro-версия в магазине Техно Ёж на момент написания этой статьи.

Давайте рассмотрим, чем отличается новинка от выпущенного полугодом ранее второго поколения, которое продается на том же сайте дешевле на 2-2,5 тысячи в зависимости от комплектации – с зарядным кейсом или обычным футляром.

AirPods 2 – самые популярные беспроводные наушники

Девайс у Эпл получился действительно удачным – наушники сидят в ушах как влитые, дизайн заслуживает всяческой похвалы, заряжать приходится нечасто и очень удобно носить в стильном и прочном футляре.

У AirPods 2 действительно отличное качество звука и хорошее шумоподавление, которое обеспечивается за счет встроенного акселерометра и микрофонов с изменяемой диаграммой направленности. Устройство прекрасно функционирует внутри экосистемы Apple, умеет активировать помощника Siri всем известной голосовой командой и может продаваться в комплекте с футляром беспроводной зарядки, что является главным усовершенствованием по сравнению с предыдущими поколениями.

Без подзарядки наушники работают примерно четыре-пять часов в зависимости от режима эксплуатации. Кейс способен продлить их "жизнь" еще часов на 20, чего вполне достаточно для использования такого рода аксессуара в крупном городе.

Казалось бы, чем еще может удивить всем известный производитель после создания столь качественной вещи? Оказалось, может.

AirPods Pro — первые внутриканальные наушники-"затычки" от Apple

Серия Pro получила специальные насадки-амбушюры, которые лучше держат вкладыши в ушах и повышают качество звука. К тому же, специальная полость конической формы и силиконовое покрытие снижают давление на уши и делают девайс максимально комфортным.

По сравнению с AirPods 2, новинка получила несколько довольно весомых обновлений:

  • функцию активного шумоподавления, анализирующую окружающий шум 200 раз в секунду для обеспечения идеальной чистоты звучания;
  • улучшенную защиту от влаги и пота IPX4, что делает ее отличным вариантом для интенсивных тренировок;
  • возможность переключать работу в "прозрачный" режим, позволяющий четко слышать все посторонние звуки;
  • адаптивный эквалайзер, подстраивающий звук в соответствии с формой ушей пользователя;
  • модуль распознавания нажатий, который позволяет легко переключать треки или отвечать на звонки.

Как видите, AirPods Pro по многим параметрам выигрывает соревнование с AirPods 2. Но если ваши финансы ограничены, то второе поколение Аирподс будет для вас лучшим вариантом. К тому же, вы сможете существенно сэкономить, если купите в магазине Техно Ёж более дешевую версию с обычным кейсом. Хотя большинство не откажется от футляра беспроводной подзарядки.

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Теги: AirPods Pro, AirPods 2
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