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22.12.2021, 10:22

ISE Corporate Accelerator: конференция "Итоги года в экосистеме стартапов"

Цей матеріал також доступний українською
ISE Corporate Accelerator: конференция "Итоги года в экосистеме стартапов" - Фото

Приглашаем вас на итоговую стартап-конференцию года от ISE Corporate Accelerator

В мероприятии примут участие:

  • стартапы, работающие с ISE Corporate Accelerator

  • Менторы, спикеры и контрибьюторы ISE Corporate Accelerator

  • Партнеры ISE Corporate Accelerator

  • Корпорации и венчурные фонды

Вы получите возможность:

  • узнать от заместителей министерств по диджитализации о программах поддержки стартапов на 2022 год;

  • получить информацию о государственных сервисах для стартапов:

  • "Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса"

  • курс "Бизнес: устойчивое развитие"

  • новости на 2022 год о Действие City и другие инициативы диджитализации для бизнеса

  • узнать о программах открытых инноваций от украинского бизнеса;

  • с первых уст услышать от венчурных фондов, которые стартапы финансируют инвесторы в Украине и видят технологические тренды на следующий реке;

  • увидеть питчи стартапов, ищущих финансирование;

  • узнать новые венчурные фонды в которых появились мандаты на Украину.

Организаторы и партнеры: ISE Corporate Accelerator, PMHUB, Parimatch Tech, Sport Tech Hub UA, DroneUA, Украинский Фонд Стартапов.

При поддержке и участии: Министерства цифровой трансформации, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства образования и науки, Министерства энергетики, Министерства экономики, Министерства стратегических отраслей промышленности, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства по делам ветеранов, Министерства социальной политики.

Медиа-поддержка: Liga.net, Delo.ua, mind.ua, DOU, InVenture, Speka, Aggeek, FIZO.

Участники от венчурных фондов: QPDigital, Geek Ventures, Da Vinci Capital, JKR Investment Group, SID Venture Partners.

Участники от компаний: INTERTOP Ukraine, Fozzy Group, DRONE.UA, Parimatch Tech, Kernel.

Приглашаем подвести итоги удачного для стартапов года, поделиться планами и настроиться на работу в новом году вместе!

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О ISE Corporate Accelerator

Время: 22 декабря, 12:00-18:30

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Теги: ISE Corporate Accelerator
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