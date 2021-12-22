ISE Corporate Accelerator: конференция "Итоги года в экосистеме стартапов"

В мероприятии примут участие:
стартапы, работающие с ISE Corporate Accelerator
Менторы, спикеры и контрибьюторы ISE Corporate Accelerator
Партнеры ISE Corporate Accelerator
Корпорации и венчурные фонды
Вы получите возможность:
узнать от заместителей министерств по диджитализации о программах поддержки стартапов на 2022 год;
получить информацию о государственных сервисах для стартапов:
"Маркетплейс финансовых возможностей для бизнеса"
курс "Бизнес: устойчивое развитие"
новости на 2022 год о Действие City и другие инициативы диджитализации для бизнеса
узнать о программах открытых инноваций от украинского бизнеса;
с первых уст услышать от венчурных фондов, которые стартапы финансируют инвесторы в Украине и видят технологические тренды на следующий реке;
увидеть питчи стартапов, ищущих финансирование;
узнать новые венчурные фонды в которых появились мандаты на Украину.
Организаторы и партнеры: ISE Corporate Accelerator, PMHUB, Parimatch Tech, Sport Tech Hub UA, DroneUA, Украинский Фонд Стартапов.
При поддержке и участии: Министерства цифровой трансформации, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства образования и науки, Министерства энергетики, Министерства экономики, Министерства стратегических отраслей промышленности, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства по делам ветеранов, Министерства социальной политики.
Медиа-поддержка: Liga.net, Delo.ua, mind.ua, DOU, InVenture, Speka, Aggeek, FIZO.
Участники от венчурных фондов: QPDigital, Geek Ventures, Da Vinci Capital, JKR Investment Group, SID Venture Partners.
Участники от компаний: INTERTOP Ukraine, Fozzy Group, DRONE.UA, Parimatch Tech, Kernel.
Приглашаем подвести итоги удачного для стартапов года, поделиться планами и настроиться на работу в новом году вместе!
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Время: 22 декабря, 12:00-18:30