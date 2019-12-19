Итоги опроса финтехкомпаний и банков от Проекта USAID и EY

Українські фінтехкомпанії та банки вважають віддалену ідентифікацію клієнта та впровадження PSD2 найважливішими законодавчими змінами, необхідними для пожвавлення поточної ситуації на ринку. Саме застаріле, несприятливе законодавство є найбільшою перешкодою для розвитку фінтехгалузі в Україні. Про це свідчать результати опитування українських фінтехкомпаній і банків, яке провели Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та компанія EY.

Серед інших важливих перешкод для розвитку ринку – нестача фінансування, складність у формуванні партнерських відносин та низький рівень фінансової грамотності. Брак інвестицій залишається больовою точкою для компаній, що займаються новими технологіями в Україні. Фінтехкомпаніям не вистачає зовнішнього капіталу (61% фінансується власним коштом), що уповільнює розвиток сектору та унеможливлює швидку експансію. А банки вважають найбільшим викликом цифрової трансформації саме її вартість.

Опитування українських банків та фінтехкомпаній проводилося у II-III кварталі 2019 року. Метою дослідження було дізнатися думку українського фінансового середовища про ринок фінтех, визначити головні больові точки, рівень зрілості українського фінтехринку та скласти портрет типової української фінтехкомпанії. «Ми також взяли інтерв’ю у чотирьох основних гравців на ринку фінтех та банківському ринку, щоб краще розібратися в тонкощах галузі», - сказала Катерина Білоус, експерт з електронних фінансів Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Ці інтерв’ю розміщено на ain.ua/special/usaid-start-ukr

Типова фінтехкомпанія функціонує більше трьох років та все ще розвиває свій продукт чи сервіс. Вона повністю фінансується самостійно, не пов’язана з банками чи банківськими групами, сфокусована на ринок корпоративних клієнтів, а її топ-менеджмент має досвід у традиційних фінансових послугах.

Між банками та фінтехкомпаніями низький рівень співпраці. 97,6% фінтехкомпаній зазначають, що серед їхніх акціонерів немає банків, банківських груп, корпоративних акселераторів/інкубаторів банків та інших пов'язаних з банками юридичних осіб. Лише 46,3% респондентів надають щонайменше одну послугу чи продукт банку. 60,8% респондентів часто спостерігають небажання традиційної банківської системи впроваджувати нові технології, що розробили фінтехкомпанії.

Олексій Імас, керівник EY Start-Up Accelerator та лідер з інновацій EY в Україні зазначив, що «стабільне економічне середовище, більш досконале законодавство та збільшення обсягів інвестицій могли б створити умови для бурхливого розвитку фінтехіндустрії, яка вже випереджає інші високотехнологічні галузі в Україні. Більш тісне співробітництво з банками також сприяло б стрімкому руху цього сектору вперед».

Повний звіт розміщено на веб-сторінці Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»:

http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/12/FinTech-Survey-Report_UKR_12-12-2019.pdf

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Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування, зміна законодавчої та нормативної бази, доступ до фінансування у небанківському фінансовому секторі, електронні фінанси, а також фінансова інклюзія і захист прав споживачів. З додатковою інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльністю можна ознайомитися на веб-сторінку у фейсбуці: http://www.fst-ua.info/en/ та https://www.facebook.com/FSTProject.

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