Изготовление мебели на заказ – создание дома мечты

Каждый человек стремится сделать дом не только уютным, но и красивым, просторным, не похожим на остальные. Хозяин старается придать ему собственный стиль и характер. Помочь в этом непростом деле может мебель, выполненная по индивидуальному заказу. Шкафы, столы, диваны, стулья могут много поведать о хозяине. Так, цветовая гамма расскажет о пристрастиях и вкусах, дизайнерское оформление — о статусе.

Ранее изготовить мебель на заказ в Киеве у профессионального мастера было непросто. Подобная услуга считалась роскошью. Но уже сегодня инновационные технологии удешевили производственный процесс. Мебель, выполненную на заказ, может себе позволить каждый владелец апартаментов.

Преимущества покупки мебели, изготовленной на заказ

Заказывая мебель индивидуально, человек получает именно то, что хочет, вплоть до малейших деталей. С помощью этого приобретения он материализует собственную индивидуальность и стиль. Изделия однозначно впишутся в габариты помещения и интерьер, а также:

позволят рационально использовать пространство;

гармонично соединят уже присутствующие предметы интерьера в единую композицию;

сделают уютной и комфортной комнату со сложной геометрией.

Мебель на заказ — идеальный вариант для миниатюрных помещений, ведь для них сложно гармонично подобрать подходящие изделия.

Клиент получает возможность сам выбрать функциональные составляющие, тип прихожей, внутреннее наполнение комодов и т. д. Это дает полную гарантию, что изделия в конечном итоге будут удобными. Пожалуй, главное преимущество подобной продукции в том, что она не залеживается на складах, а сразу отправляется по месту назначения. Сомневаться в долговечности изделия не приходится.

Уникальные предложения

По сей день считается, что индивидуальное изготовление мебели обходится в разы дороже, нежели покупка стандартного изделия. Наши мастера, работы которых можно посмотреть по ссылке https://vinson.com.ua/kitchen/kuhni-v-klassicheskom-stile/, опровергают данное утверждение. В это сложно поверить, но порой подобная покупка обходится даже дешевле.

Преимущества сотрудничества с компанией Vinson:

разработка проекта группой дизайнеров в соответствии с пожеланиями;

внимательное отношение к мельчайшим деталям;

подбор цветовой гаммы готового изделия и согласование с заказчиком;

начало основных работ по производству предмета мебели исключительно после полного одобрения эскиза;

быстрое изготовление. На конечные сроки влияет тип используемого сырья, сложность выполнения, количество модулей. Результат можно ожидать даже спустя 5—10 дней;

контроль качества каждого этапа производства;

услуги профессиональных сборщиков мебели.

Корпусная мебель производится для всех видов помещений: жилых домов, общественных организаций, офисов и торговых точек.

Производство, установка и монтаж от опытных специалистов

Мебель заказывают преимущественно люди с яркой индивидуальностью. Такие клиенты стремятся окружить себя оригинальными вещами, подчеркивающими их уникальность и сильный характер. Компания поможет воплотить вашу мечту, поскольку работает с доступными на рынке материалами:

цельная древесина;

ЛДСП;

ДСП;

МДФ;

искусственный камень;

зеркала;

стекло.

Часть продукции изготавливается с применением влагоустойчивых материалов. Она устанавливается на улице или влажных помещениях, делая территорию уютной.

Изготовление происходит с учетом модных тенденций. Используются инновационные технологии производства, принимаются оригинальные дизайнерские решения. Главным преимуществом компании Vinson является индивидуальная работа с каждым отдельным клиентом. Она дает возможность услышать пожелания и в итоге предоставить высочайший уровень сервиса. Клиент может произвести сборку готового продукта даже самостоятельно, поскольку данный процесс очень прост. На изделия распространяется гарантия до 12 месяцев.