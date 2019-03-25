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пресс-релиз
25.03.2019, 11:36

Женская одежда больших размеров – где искать

Женская одежда больших размеров – где искать - Фото

Мы изучили различные продающие площадки, чтобы посоветовать вам компанию, где продается хорошая и доступная женская одежда больших размеров

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В погоне за индивидуальностью для каждой представительницы женского пола на пути встретятся определенные трудности, и связано это с невысокой культурой отношения к потребителю в Украине. Еще более тернистым путь будет для дам с пышными формами фигуры – тут производители уделяют совсем мало времени на формирование ассортимента или сезонных эксклюзивов, но так бывает не со всеми. Мы специально изучили рынок в поисках самых достойных претендентов называться лидерами рынка. В оценивании участвовали не только брендирование сети, но и большие продающие площадки, поэтому в конечном вердикте мы ни про кого не забыли. Главным критерием остается качество/цена – мы не были особо лояльны к представителям именитых марок именно с этой позиции. В результате можем сказать, что стоит обращать больше внимания именно на местных поставщиков с широким ассортиментом товара. Обращаем ваше внимание на последнее утверждение: на рынке сейчас сконцентрировано большое количество частных лиц, которые продают примитивные вещи из Китая – цена на такие изделия непомерно низка в сравнении с конкурентами, но качество эквивалентно себестоимости, которая в три раза ниже последней отметки.

Поэтому, когда вам понадобиться женская одежда больших размеров, обращайте внимание именно на авторизированных продавцов с официальными представительствами и магазинами, из которых мы хотели бы выделить Производитель «Одесса». В первую очередь нам понравился подход к ведению дел, а именно модель, в которой одинаково цениться как обычный покупатель, так и партнер по оптовой закупке. При чем ОПТ у этой компании начинается от 3-х единиц за позицию. После изучения множества позитивных отзывов о работе компании за многолетний период, сомнения по поводу качества и надежности их продукции остались минимальными. Прекрасный ассортимент, и множество эксклюзивных вещей для искушенных покупателей. Есть так же и вполне привычные образцы стиля, как для рабочего дрескода, так и для выходных мероприятий. По размерам – одна из самых больших сеток, что мы видели представленная на рыке. Даже для нестандартных параметров здесь найдется большое количество идеально подходящих вариантов для шикарного наряда. Но в первую очередь нас заинтересовали цены, и мы пообщались с представителем, чтобы выяснить, за счет чего возможно так удешевить товар. Оказывается, мы сильно недооцениваем затраты за рекламу, аренду помещений, поддержание статуса марки и тому прочее. Данная компания инвестирует в продукцию, в ее контроль и поиски новых поставщиков – и имеет сформировавшийся круг покупателей. Он не настолько широк, как у компаний с мировым именем, но тем не менее качество остается доступным.

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Теги: женская одежда, размер
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