Женская одежда больших размеров – где искать

В погоне за индивидуальностью для каждой представительницы женского пола на пути встретятся определенные трудности, и связано это с невысокой культурой отношения к потребителю в Украине. Еще более тернистым путь будет для дам с пышными формами фигуры – тут производители уделяют совсем мало времени на формирование ассортимента или сезонных эксклюзивов, но так бывает не со всеми. Мы специально изучили рынок в поисках самых достойных претендентов называться лидерами рынка. В оценивании участвовали не только брендирование сети, но и большие продающие площадки, поэтому в конечном вердикте мы ни про кого не забыли. Главным критерием остается качество/цена – мы не были особо лояльны к представителям именитых марок именно с этой позиции. В результате можем сказать, что стоит обращать больше внимания именно на местных поставщиков с широким ассортиментом товара. Обращаем ваше внимание на последнее утверждение: на рынке сейчас сконцентрировано большое количество частных лиц, которые продают примитивные вещи из Китая – цена на такие изделия непомерно низка в сравнении с конкурентами, но качество эквивалентно себестоимости, которая в три раза ниже последней отметки.

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