Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
13.11.2020, 12:59

ЖК Покровский – лучший выбор для жизни

ЖК Покровский – лучший выбор для жизни - Фото

ЖК Покровский в Гостомеле – максимально удобный вариант для тех, кто решил инвестировать в новостройку и купить квартиру под Киевом

Тренд 2020 года – недвижимость за городом, обширная парковая зона, возможность заниматься спортом и творчеством в минимальном окружении посторонних. ЖК Покровский в Гостомеле — максимально удобный вариант для тех, кто решил инвестировать в новостройку и купить квартиру под Киевом. 

Выбрать жилье в пригороде Киева

Критерии выбора жилья в Киевской агломерации напрямую связаны с экологией, развитием социальной инфраструктуры и транспортным сообщением. Новостройки Гостомеля в Покровском жилом комплексе расположены в традиционно курортном районе: сосновые леса, живописные пейзажи, чистый воздух.

От ЖК в Гостомеле до границы столицы 4 км, качественная дорога, развитое транспортное сообщение к узловым станциям метро с перехватывающими парковками. Квартиры в новостройке ЖК в Гостомеле – перспективное вложение в недвижимость и собственную комфортную жизнь.

Квартира в ЖК Покровский: отзывы жильцов о своем выборе

Пригород Киева по качеству социальных услуг превосходит тесный центр и спальные микрорайоны столицы. Школы не перегружены, рядом с 6 очередью ЖК Покровский новенький стадион, город строит детский садик.

Купить квартиру в Гостомеле – оптимальный выбор для молодых семей, пенсионеров и бизнесменов. Застройщик Данкович Виталий воплотил концепцию "город в городе":

  • 10 домов, 3 заселены;
  • собственная набережная;
  • безопасные игровые площадки, прогулочные и релакс-зоны;
  • есть площадка для занятий с животными;
  • работают супермаркеты, кафе;
  • на первых этажах действующие клиника и круглосуточная аптека;
  • организованы парковки для автомобилей. 

Почему стоит обратить внимание на  ЖК Покровский?

Купить квартиру в ЖК Покровский в Гостомеле выгодно. Покупатели ЖК Покровский экономят на ремонте — квартиры готовы к внутренней отделке:

  • заведены коммуникации;
  • электрика подведена к распределительной коробке;
  • сделана лазерная стяжка;
  • черновой штукатуркой стен;
  • установлены счетчики, домофон;
  • проведен интернет и кабельное ТВ.

ЖК в Гостомеле – выгодный вариант для получения пассивного дохода. Цена аренды в ЖК Покровский гарантирует быструю окупаемость инвестиций для тех, кто предпочитает купить квартиру в Киевской области и сдать в аренду.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: ЖК Покровский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 