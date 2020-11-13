ЖК Покровский – лучший выбор для жизни

Тренд 2020 года – недвижимость за городом, обширная парковая зона, возможность заниматься спортом и творчеством в минимальном окружении посторонних. ЖК Покровский в Гостомеле — максимально удобный вариант для тех, кто решил инвестировать в новостройку и купить квартиру под Киевом.

Выбрать жилье в пригороде Киева

Критерии выбора жилья в Киевской агломерации напрямую связаны с экологией, развитием социальной инфраструктуры и транспортным сообщением. Новостройки Гостомеля в Покровском жилом комплексе расположены в традиционно курортном районе: сосновые леса, живописные пейзажи, чистый воздух.

От ЖК в Гостомеле до границы столицы 4 км, качественная дорога, развитое транспортное сообщение к узловым станциям метро с перехватывающими парковками. Квартиры в новостройке ЖК в Гостомеле – перспективное вложение в недвижимость и собственную комфортную жизнь.

Квартира в ЖК Покровский: отзывы жильцов о своем выборе

Пригород Киева по качеству социальных услуг превосходит тесный центр и спальные микрорайоны столицы. Школы не перегружены, рядом с 6 очередью ЖК Покровский новенький стадион, город строит детский садик.

Купить квартиру в Гостомеле – оптимальный выбор для молодых семей, пенсионеров и бизнесменов. Застройщик Данкович Виталий воплотил концепцию "город в городе":

10 домов, 3 заселены;

собственная набережная;

безопасные игровые площадки, прогулочные и релакс-зоны;

есть площадка для занятий с животными;

работают супермаркеты, кафе;

на первых этажах действующие клиника и круглосуточная аптека;

организованы парковки для автомобилей.

Почему стоит обратить внимание на ЖК Покровский?

Купить квартиру в ЖК Покровский в Гостомеле выгодно. Покупатели ЖК Покровский экономят на ремонте — квартиры готовы к внутренней отделке:

заведены коммуникации;

электрика подведена к распределительной коробке;

сделана лазерная стяжка;

черновой штукатуркой стен;

установлены счетчики, домофон;

проведен интернет и кабельное ТВ.

ЖК в Гостомеле – выгодный вариант для получения пассивного дохода. Цена аренды в ЖК Покровский гарантирует быструю окупаемость инвестиций для тех, кто предпочитает купить квартиру в Киевской области и сдать в аренду.