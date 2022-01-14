UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
14.01.2022, 16:00

Кадир Алпат назначен генеральным менеджером Park Inn by Radisson, Kyiv Troyitska

Цей матеріал також доступний українською
Кадир Алпат назначен генеральным менеджером Park Inn by Radisson, Kyiv Troyitska - Фото

В январе 2022 года Кадир Алпат назначен генеральным менеджером отеля Park Inn by Radisson, Kyiv Troyitska

Кадир Алпат, с опытом работы около 20-ти лет в сфере отельных и туристических услуг, получил образование в Анталии (Турция) в Anatolian High School of Hospitality and Tourism, затем изучал гостиничный менеджмент в Akdeniz University и бизнес-администрирование в Anadolu University.

Кадир начал свою карьеру в гостиничной индустрии в Divan Hotels в 2000 году, занимая различные позиции в отделе приема и размещения гостей, департаменте продаж и маркетинга, а также операционной деятельности гостиниц в течение долгих лет. В 2014 году он присоединился к Radisson Hotel Group, став директором по продажам и маркетингу в Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla. Позже Кадир Алпат окончил Radisson Hotel Group General Manager Program, которая готовит лучших сотрудников компании для руководящих должностей, и впервые был назначен генеральным менеджером отеля Park Inn by Radisson Istanbul Atasehir в 2019 году.

Через несколько лет он продолжил свой путь и приехал в Киев, где планирует делиться своим опытом управления с командой Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska.

Кадир Алпат назначен генеральным менеджером Park Inn by Radisson, Kyiv Troyitska

"Мне особенно понравилась культурно-историческая часть Киева, люди приветливые и всегда рады помочь. Это очень оживлённый город, который предлагает много бизнес-возможностей для гостиниц", – комментирует Кадир свои первые впечатления.

Кадир Алпат также является членом консультативного совета в частном университете, где поддерживает и вовлекает молодое поколение в туристическую отрасль. В свободное время он проводит время со своей семьей и любит спорт, в особенности трекинг и джоггинг.

О БРЕНДЕ PARK INN BY RADISSON

Park Inn by Radisson — гостиничный бренд категории комфорт (upper midscale), предлагающий гостям незабываемые впечатления, хорошую еду и непринужденную атмосферу. Пребывание в Park Inn by Radisson поднимает настроение гостям благодаря стильному и современному дизайну с акцентом на световые решения, дружелюбному сервису и индивидуальному подходу к каждому гостю. Отели Park Inn by Radisson расположены рядом с бизнес-центрами, вблизи от аэропортов и железнодорожных вокзалов. Гости и деловые партнеры во время пребывания в Park Inn by Radisson могут воспользоваться преимуществами международной программы лояльности Radisson Rewards.  

Park Inn by Radisson входит в портфолио Radisson Hotel Group, которое также включает в себя Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Country Inn & Suites by Radisson и prizeotel, объединенные под единым коммерческим зонтичным брендом Radisson Hotels.  

Забронируйте номер или получите дополнительную информацию, посетив наш сайт,  или свяжитесь с Park Inn by Radisson в социальных сетях:

LinkedIn | Instagram | Twitter | Facebook | YouTube

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Кадир Алпат
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 