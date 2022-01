Кадир Алпат назначен генеральным менеджером Park Inn by Radisson, Kyiv Troyitska

Кадир Алпат, с опытом работы около 20-ти лет в сфере отельных и туристических услуг, получил образование в Анталии (Турция) в Anatolian High School of Hospitality and Tourism, затем изучал гостиничный менеджмент в Akdeniz University и бизнес-администрирование в Anadolu University.

Кадир начал свою карьеру в гостиничной индустрии в Divan Hotels в 2000 году, занимая различные позиции в отделе приема и размещения гостей, департаменте продаж и маркетинга, а также операционной деятельности гостиниц в течение долгих лет. В 2014 году он присоединился к Radisson Hotel Group, став директором по продажам и маркетингу в Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul Tuzla. Позже Кадир Алпат окончил Radisson Hotel Group General Manager Program, которая готовит лучших сотрудников компании для руководящих должностей, и впервые был назначен генеральным менеджером отеля Park Inn by Radisson Istanbul Atasehir в 2019 году.

Через несколько лет он продолжил свой путь и приехал в Киев, где планирует делиться своим опытом управления с командой Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska.

"Мне особенно понравилась культурно-историческая часть Киева, люди приветливые и всегда рады помочь. Это очень оживлённый город, который предлагает много бизнес-возможностей для гостиниц", – комментирует Кадир свои первые впечатления.

Кадир Алпат также является членом консультативного совета в частном университете, где поддерживает и вовлекает молодое поколение в туристическую отрасль. В свободное время он проводит время со своей семьей и любит спорт, в особенности трекинг и джоггинг.

О БРЕНДЕ PARK INN BY RADISSON

Park Inn by Radisson — гостиничный бренд категории комфорт (upper midscale), предлагающий гостям незабываемые впечатления, хорошую еду и непринужденную атмосферу. Пребывание в Park Inn by Radisson поднимает настроение гостям благодаря стильному и современному дизайну с акцентом на световые решения, дружелюбному сервису и индивидуальному подходу к каждому гостю. Отели Park Inn by Radisson расположены рядом с бизнес-центрами, вблизи от аэропортов и железнодорожных вокзалов. Гости и деловые партнеры во время пребывания в Park Inn by Radisson могут воспользоваться преимуществами международной программы лояльности Radisson Rewards.

Park Inn by Radisson входит в портфолио Radisson Hotel Group, которое также включает в себя Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Country Inn & Suites by Radisson и prizeotel, объединенные под единым коммерческим зонтичным брендом Radisson Hotels.

Забронируйте номер или получите дополнительную информацию, посетив наш сайт, или свяжитесь с Park Inn by Radisson в социальных сетях:

LinkedIn | Instagram | Twitter | Facebook | YouTube