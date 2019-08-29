Как быстро и удобно оплатить штраф за нарушение ПДД?

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Вовремя неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения способен стать источником серьезных неприятностей. Как быть, если вы не успеваете провести оплату?

Как обстоят дела на дорогах страны

С начала 2019 года на украинских дорогах произошло более 75 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего ДТП случаются из-за:

управление автомобилем без документов;

несоблюдения правил маневрирования;

нетрезвых водителей за рулем;

несоблюдения дистанции;

превышения скорости.

В 2018 году, как сообщает Госстат, украинцы получили 155 тыс. штрафов на 1,24 млрд грн, а оплатили только треть – 444 млн грн. Больше всего «заработали» водители, которые ездят в нетрезвом состоянии – 803 млн грн. Хуже всех показатель у водителей, незаконно пользующихся мигалками - оплата штрафов не превышает 6,5%. Нетрезвые автолюбители платят чаще – до 17%.

Что грозит водителю при неуплате штрафа

После того как автомобилист получил постановление о нарушении правил дорожного движения, он должен внести деньги в течение 15 суток.

При несвоевременной оплате придется оплатить двойной штраф плюс расходы по учету правонарушения. Постановление направляется в орган исполнительной госслужбы, расположенный по месту жительства или работы нарушителя. Государственный исполнитель имеет право:

описать имущество водителя;

арестовать имущество (квартиру, авто) или часть зарплаты;

запретить покидать страну.

Иногда оплата не успевает пройти вовремя (особенно если вносить деньги в последний день срока). Придется потратить время на визит в исполнительную службу с подтвержденной квитанцией. Можно ли этого избежать?

Как оплатить штраф максимально быстро

Внести штрафные средства можно прямо на месте нарушения, через терминал полицейского. Но терминалы есть не у всех сотрудников полиции, а на банковской карте может не быть достаточной суммы. В этом случае можно воспользоваться:

Банковским терминалом в управлении полиции. Придется потратить время. Кассой банка. Способ тоже требует времени, плюс банк взимает комиссию. Интернет-банкингом. Нужно получить расчетную карточку и зарегистрироваться в системе.

Удобный, быстрый и выгодный вариант – платежные онлайн-системы, в частности, сервис EasyPay. Сервис доступен в мобильной и традиционной версиях. Зарегистрировавшись в системе, вы сможете быстро оплачивать штрафы с минимальной комиссией. Средства поступят в казначейство спустя несколько минут после оплаты, квитанция о перечислении будет неограниченное время храниться в системе.