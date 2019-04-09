Как инновации формируют повестку дня для бизнеса

2 апреля компания Deloitte в Украине представила глобальные прогнозы по развитию технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ) в 2019 году. Мероприятие состоялось в UNIT.City и объединило более 200 лидеров бизнеса.

В Киев из Великобритании приехал автор глобального исследования – Пол Ли, партнер и руководитель международного исследовательского центра Deloitte. Он представил ключевые технологические новинки, которые определят тенденции на рынке TMT в мире на следующие несколько лет. Среди таких трендов: 5G-сети, смарт-динамики, 3D-печать.

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Согласно прогнозам Deloitte, в 2019 году 20 производителей начнут продавать 5G-смартфоны, а 25 операторов запустят 5G-сети. Выручка крупных компаний от реализации продуктов и услуг в области 3D-печати превысит 2,5 млрд долл. США. В 2019 году будет продано 164 млн устройств со смарт-динамиками по всему миру, а размер этого сегмента рынка составит 7 млрд долл. США.

Глобальные тренды были оценены через призму украинских реалий во время панельной дискуссии с участием руководителей украинских и международных компаний – Александра Комарова, президента Kyivstar, Надежды Васильевой, основательницы Digital Transformation Institute, Евгения Пасичнюка, руководителя коммерческого департамента IBM, и Валерия Фищука, менеджера по развитию бизнеса и взаимодействия с государственным сектором Cisco в Украине.

Хоть Украина и не стоит в авангарде запуска новейших технологий, однако мы делаем серьезный вклад в создание их глобальной стоимости: экспортируем свои разработки и знания. «Украина все больше интегрируется в глобальную экономику, а потому нам важно внедрять высокие технологии, чтобы успеть за миром и найти собственные ниши как на внутреннем, так и на внешнем рынках» – отметил модератор панельной дискуссии Владимир Юмашев, партнер и лидер группы по оказанию услуг клиентам в сфере ТМТ, Deloitte в Украине.

По прогнозу Deloitte, в ближайшие 10 лет нас ожидает стремительный рост квантовых вычислений. Безусловно, такой тренд не пройдет мимо бизнеса. По словам Евгения Пасичнюка, за последние несколько лет сфера квантовых вычислений изменила фокус внимания с теоретизирования на внедрение практических решений в коммерческом секторе. Но для активной имплементации таких проектов мы должны решить сложности с каналами передачи информации. «То, что квантовые компьютеры будут быстро вычислять алгоритмы поиска, подбора и оптимизации – сомнений нет. И это действительно революционная технология. Но мы посылаем данные для вычисления в облако, а потому возникает вопрос пригодности канала: как быстро он будет способным вернуть ответ», – добавил Евгений.

Тему скорости передачи данных подхватил Александр Комаров, президент Kyivstar, комментируя прогноз по внедрению 5G-сетей. «Я не ожидаю резкого прихода 5G в жизни украинцев. Эту технологию сертифицировали только в прошлом году, она находится еще на начальной стадии. Но у нас есть большой потенциал развития скорости благодаря 4G. Мы уже способны обеспечить те скорости, о которых говорят в контексте 5G, но пока не в массовом покрытии, а ситуативно, в определенных кластерах», – прокомментировал Александр.

В рамках мероприятия была организована аллея стартапов, в которой приняли участие молодые и успешные украинские команды: Drone.ua, Sensorama, RAWR, FabLab. Они продемонстрировали на практике, как мировые тренды реализуются в Украине.

Информационные партнеры мероприятия – Liga.net, Leadership Journey.

По вопросам освещения материалов мероприятия обращайтесь, пожалуйста, к Анастасии Бегезе, медиа и контент-специалисту Deloitte в Украине.