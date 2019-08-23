Как найти фотографа на свадьбу: советы Girko.net

Когда вы уже выбрали свадебное платье для невесты, нашли тамаду, пригласили гостей, важно определиться с фотографом. Но выбрать профессионального фотомастера бывает сложно. Наряду с талантом главную роль играет его стиль, а также ваша личная симпатия, стоимость услуг. Искать фотографа лучше за несколько месяцев до праздника. В случае форс-мажорных обстоятельств вы всегда сможете выбрать вместо отказавшегося специалиста его коллегу.

Наша компания предлагает ознакомиться с портфолио опытных мастеров свадебной фотографии. Мы поможем устроить ваше торжество, сделав его веселым и незабываемым.

Как лучше сделать выбор?

Для начала советуем найти 5 - 6 кандидатур, среди которых можно будет выбрать отвечающего всем критериям фотографа.

При рассмотрении претендентов необходимо учитывать такие моменты:

Качество фото. Внимательно ознакомьтесь с фотографиями в портфолио. Даже не понимая всех тонкостей фотомастерства, вы сможете отличить красиво оформленный художественный шедевр от примитивного снимка, содержащего явные дефекты. Как ведет себя фотограф при личной встрече. Здесь главное – понравился он вам или нет, есть ли между вами взаимопонимание. От ваших личных отношений зависит то, насколько успешным и интересным будет праздник. Портфолио. Необходимо обязательно попросить его у фотографа, чтобы оценить его творческий потенциал. Профессиональная работа мастера предполагает наличие множества красиво сделанных снимков. Проверьте опыт кандидата. Поинтересуйтесь, например, как снимать в дождливую погоду? Специалисты отвечают на каверзные вопросы без затруднений. Много расскажет о фотографе стоимость его услуг. Профессионал оценивает свой труд достаточно высоко.

Важным плюсом также будет наличие у фотомастера собственного ассистента. Кроме того, настоящий специалист может похвастаться большим количеством отзывов благодарных клиентов.

Источник: Girko.net