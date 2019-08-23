Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
23.08.2019, 11:21

Как найти фотографа на свадьбу: советы Girko.net

Как найти фотографа на свадьбу: советы Girko.net - Фото

Искать фотографа лучше за несколько месяцев до праздника. В случае форс-мажора вы всегда сможете выбрать вместо отказавшегося специалиста его коллегу

Когда вы уже выбрали свадебное платье для невесты, нашли тамаду, пригласили гостей, важно определиться с фотографом. Но выбрать профессионального фотомастера бывает сложно. Наряду с талантом главную роль играет его стиль, а также ваша личная симпатия, стоимость услуг. Искать фотографа лучше за несколько месяцев до праздника. В случае форс-мажорных обстоятельств вы всегда сможете выбрать вместо отказавшегося специалиста его коллегу.

Наша компания предлагает ознакомиться с портфолио опытных мастеров свадебной фотографии. Мы поможем устроить ваше торжество, сделав его веселым и незабываемым.  

Как лучше сделать выбор?

Для начала советуем найти 5 - 6 кандидатур, среди которых можно будет выбрать отвечающего всем критериям фотографа.     

При рассмотрении претендентов необходимо учитывать такие моменты:

  1. Качество фото. Внимательно ознакомьтесь с фотографиями в портфолио. Даже не понимая всех тонкостей фотомастерства, вы сможете отличить красиво оформленный художественный шедевр от примитивного снимка, содержащего явные дефекты.
  2. Как ведет себя фотограф при личной встрече. Здесь главное – понравился он вам или нет, есть ли между вами взаимопонимание. От ваших личных отношений зависит то, насколько успешным и интересным будет праздник.
  3. Портфолио. Необходимо обязательно попросить его у фотографа, чтобы оценить его творческий потенциал. Профессиональная работа мастера предполагает наличие множества красиво сделанных снимков.
  4. Проверьте опыт кандидата. Поинтересуйтесь, например, как снимать в дождливую погоду? Специалисты отвечают на каверзные вопросы без затруднений. 
  5. Много расскажет о фотографе стоимость его услуг. Профессионал оценивает свой труд достаточно высоко. 

Важным плюсом также будет наличие у фотомастера собственного ассистента. Кроме того, настоящий специалист может похвастаться большим количеством отзывов благодарных клиентов. 

Источник: Girko.net

Отправить:
Распечатать:
Теги: фотограф, свадьба, Girko.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 