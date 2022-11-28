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28.11.2022, 09:00

Как онлайн вести small talk на английском

Цей матеріал також доступний українською
Как онлайн вести small talk на английском - Фото
Умение вести непринужденные беседы на английском онлайн пригодится на работе, во время обучения, общения с иностранцами

Английский онлайн: тонкости small talk

Small talk — это непринужденная, легкая светская беседа, простой способ поддержать разговор с малознакомыми людьми. Современный мир диктует условия, в которых уметь поддержать беседу важно не только при личном общении, но и виртуально. Совещания, конференции, собеседования, курсы, тренинги, вечеринки — знакомства с новыми людьми и непринужденные разговоры на английском онлайн могут случится в любой момент. 

Завести разговор или поддержать беседу с малознакомым человеком непросто даже на родном языке, а на иностранном еще сложнее. Если вы занимаетесь на курсах английского языка онлайн, то уже имеете опыт непринужденных разговоров во время уроков, разговорных клубов, тренингов. Овладеть таким навыком можно и самостоятельно, запомнив несколько простых советов.  

Как завязать разговор на английском онлайн

Так как small talks обычно происходит между малознакомыми людьми, важно знать приемлемые и неуместные темы, чтобы избежать недопониманий и не испортить о себе впечатление. Например, погода, актуальные новости культуры, путешествия, фильмы, музыка, хобби — нейтральные темы. А вот политика, религия, личная жизнь, зарплата, внешность и здоровье — темы, которые лучше не затрагивать при первом знакомстве. Ниже рассмотрим тонкости непринужденных бесед на английском:

● "Растопите лед". Самое сложное — начать беседу или заполнить неловкую паузу. Найдите повод. Можно подметить какую-то деталь и зацепиться за нее. Например, лого спортивной команды на футболке, геймерское кресло, картину на фоне, вид из окна и т.д.

● Задавайте открытые вопросы. Такие, на которые собеседник ответит не просто "да" или "нет", а развернуто. Это даст толчок к дальнейшему общению.

● Спрашивайте мнение. Люди любят говорить о своих взглядах на те или иные вещи, поэтому не забывайте задавать вопросы типа "What do you think?", "What’s your opinion?" или "What are your ideas?".

● Отвечайте развернуто. Помогите вашему собеседнику найти общие точки соприкосновения с вами. 

Главный совет — не бойтесь общаться на английском. Вам не пригодятся вышеперечисленные советы, если вы так и не решитесь первым заговорить или быстро закончите диалог, обращенный к вам.

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Теги: английский язык
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