Как подобрать ребенку правильную обувь?

Ученые всего мира серьезно обеспокоены и уже бьют тревогу: количество заболеваний опорно-двигательного аппарата за последнее десятилетие увеличилось в разы и все чаще становятся причиной частичной или полной инвалидности. Как известно, здоровье человека закладывается с раннего возраста и любую болезнь гораздо легче предупредить, чем потом долго и упорно лечить. А что может быть для нас дороже наших деток?

Как выяснилось, причина серьезнейших недугов часто кроется в деформации стопы, что впоследствии вызывает ряд серьезных болезней и осложнений: проблемы с позвоночником, сердечно - сосудистой системой, суставами и внутренними органами.

Ребенок, как правило, много бегает, прыгает и резвится. Поэтому будет гораздо лучше, если в гардеробе малыша появится детская ортопедическая обувь, которая может служить как в профилактических целях, так и лечебных. Чтобы стопа малютки формировалась правильно, он должен периодически ходить босиком по неровной поверхности, чтобы тренировать мышцы. Но давайте честно признаем, как часто в действительности это происходит? В результате, у ребенка зачастую развивается плоскостопие, которое можно точно диагностировать только после 6-8 лет, так как до этого возраста у человека еще продолжается формирование подошвы. Но ведь время уже оказалось упущенным!

Чтобы не происходило подобных неприятностей, давайте ответим на вопрос:с какого возраста нашим чадам уже может понадобиться ортопедическая обувь для детей. Для начала, давайте запомним - такие изделия назначает только врач - ортопед, на первичный прием к которому следует прийти вместе с малышом в течение 3 мес., после его рождения, на повторный - через 6 мес., а затем- через полгода уверенной ходьбы ребенка. Доктор проведет тщательный осмотр и назначит подходящую модель: профилактическую (которая рекомендована специалистами многим деткам) или лечебную, в случае диагностированной аномалии. В дальнейшем, посещение врача понадобится, если возникнут какие - либо подозрения о формировании плоскостопия. Но, к сожалению, существуют ситуации, когда специальная ортопедическая обувь для малышей должна использоваться в обязательном порядке:

-ДЦП;

- врожденная косолапость;

- другие нарушения опорно-двигательного аппарата, которые возникают с младенчества.

Правильная обувь для деток должна:

Изготавливаться из натуральных материалов, иметь гибкую, хорошо гнущуюся подошву, влагопоглощающую мягкую стельку и соответствующий возрасту каблук Томаса. Хорошо фиксировать ногу и соответствовать размеру. Такие изделия не рекомендуют покупать на вырост. Иметь высокий плотный задник и достаточно широкий носок, чтобы малыш мог свободно шевелить всеми пальчиками. Быть максимально удобной и комфортной. Соответствовать модным тенденциям.

Ортопедическая обувь для подростков может иметь несколько зауженную переднюю часть, но лишь настолько, чтобы это не отражалось на формировании стопы.