Как подобрать рулонные шторы для спальни

Ощущение завершенности в интерьере приносит декор, а уют создают шторы. Окна без занавесок делают комнату пустой визуально и холодной. Если напротив дома построен еще один или офисные здания, это может вызвать ощущение, что за вами наблюдают. Оконные жалюзи рулонные оградят личную жизнь от чужих глаз. Особенно это касается спальни, где так важны покой и конфиденциальность.

Пластиковые модели теряют свою актуальность из-за громоздкого вида и трудной уборки. Выбор на рынке огромен, но несмотря на конкуренцию, рулонные шторы становятся востребованнее каждый год. Этот вид занавесок эргономичен и удачно сочетается с разными стилями. Рулонные модели делают сон крепче — ограничивают проникновение света в помещение. Еще одно преимущество, особенно для владельцев домашних животных, — компактный размер. На обычных шторах кошки часто оставляют зацепки, когда пытаются забраться на карниз. Рулонные жалюзи обладают рядом преимуществ:

защита от попадания прямых солнечных лучей;

в свернутом виде обеспечивают свободный доступ к подоконнику;

невысокая цена;

не требуют особого ухода — достаточно изредка протирать влажной тряпкой или пропылесосить;

быстро и легко сворачиваются.

Какую ткань выбрать для спальни

В комнате отдыха должно быть темно, поэтому идеально подойдет Blackout — материал, созданный с применением современных технологий. Он отлично справляется с задачей — даже ярким днем в комнате будет минимум света, а ночью не помешает спать уличный фонарь. Блэкаут, несмотря на название, может быть в любом цвете.

Еще один распространенный вариант — светоотражающая ткань. Такой материал называется Dimout. Рулонные шторы Димаут выглядят как полупрозрачные, но обработаны специальным составом, не пропускающим солнечные лучи. Вечером они защищают от подглядываний соседей.

Эти детали подскажет специалист, именно поэтому так важно купить шторы у производителя, а не в розничном магазине. Интернет полон статей, отзывов и информации, но только профессионал даст правильные советы.

Какие нюансы учитывать при выборе

Расцветка может быть любой, подобрать ее можно исходя из интерьера. На рынке есть даже детские красочные варианты. Заказчик сам может выбрать рисунок и оттенок. Детям очень нравятся изображения любимых героев или мультяшек. Специально для таких случаев фирмы по изготовлению штор предоставляют возможность печати на тканях.

Жалюзи на окна рулонные будут выигрышным решением, если учитывать месторасположение и особенности помещения — длительность и количество проникновения солнечного света. Северные окна лучше прикрыть терракотовым, золотым, кремовым или оранжевым оттенком. Это создаст гармоничную обстановку. Южным окнам подходят холодные тона. Комнату, расположенную с восточной стороны, правильно украсить белым, кремовым, розовым цветом. Западные окна пропускают через себя палящее солнце во второй половине дня, поэтому нужно выбрать нейтральные варианты.

Подобрать жалюзи рулонные и заказать лучше с индивидуальными замерами, учитывая нюансы. Готовые модели часто выполнены из некачественных материалов. Чтобы жалюзи идеально сочетались с интерьером и выполняли свои функции, обратитесь к профессионалам. Изготовление обычно занимает до 7 дней. Компания "Жалюзи-Сервис" предоставляет гарантию и работает во многих городах Украины. Специалист выполнит точные замеры, а также покажет образцы тканей у вас дома, в удобное время. Доставка и установка уже включены в стоимость.