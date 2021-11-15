Как работает идентификация для получения займа в Амиго?

Подтверждение личности — очень важный этап при оформлении кредита. Это шаг, который позволяет компании убедиться, что заемщик — реальный человек, который не преследует мошеннических целей, оформляет кредит по своему паспорту и указывает при подаче заявки достоверные данные.

Особенно необходима такая проверка, когда речь идет про долгосрочный кредит, который оформляется на большую сумму. В данном случае кредитор и заемщик вступают в длительные отношения и очень важно, чтобы все было честно и прозрачно.

Компания Амиго, которая специализируется на длинных кредитах, предлагает клиентам целых два способа идентификации личности: с помощью фотофиксации документов и через сервис BankID. Мы подробно расскажем о каждом из них.

BankID: преимущества и безопасность

Что такое авторизация через BankID и как она проходит? BankID — это сервис удаленной верификации клиентов через украинские финучреждения. Используется он компаниями, которые предоставляют услуги в режиме онлайн.

Компания Амиго также предлагает идентификацию через BankID своим клиентам. Преимущества данного сервиса очевидны:

безопасность: заемщик проходит авторизацию на сайте банка, которому доверяет, и в котором у него есть счет; данные отправляются в зашифрованном виде и только после разрешения их владельца;

оперативность: идентификация через BankID занимает максимум полторы минуты — всего пару кликов и готово;

высокая вероятность одобрения: подтверждение через банк — это гарантия достоверности данных, что повышает уровень доверия кредитора к заемщику.

Чтобы пройти авторизацию через BankID в Амиго, нужно на этапе заполнения анкеты нажать соответствующую кнопку, выбрать свой банк, авторизоваться на его сайте и подтвердить отправку данных. После этого на экране появится уведомление об успешном прохождении идентификации. Заемщик сможет продолжить заполнение заявки.

Фотоидентификация в режиме реального времени

Подтверждение личности с помощью фото паспорта часто вызывает у заемщиков сложности и, откровенно говоря, является не самым любимым этапом оформления кредита. Почему? Потому что нужно сделать качественное фото, а это получается не с первой попытки, нужно потом эти фото загрузить на компьютер, а потом на сайт…

У Амиго все происходит немного по-другому.

На этапе заполнения анкеты заемщик выбирает фотоидентификацию как способ подтверждения личности. На экране появляется QR-код, который нужно отсканировать с помощью смартфона. Далее система просит указать тип документа (паспорт старого образца или ID-карта) и дать доступ к камере. Заемщик с телефона делает селфи с паспортом и фото страницы с регистрацией и нажимает "Продолжить". Идентификация завершена. Можно вернуться к десктопной версии или продолжить заполнение заявки на компьютере.

Идентификация с фото в режиме реального времени — это быстрее и проще, чем стандартная процедура. Для кредитора — это дополнительная гарантия того, что кредит оформляет добросовестный гражданин, а не мошенник, который обманом завладел чужой сканкопией паспорта, и пытается таким способом получить деньги.

Детальнее о том, как проходит авторизация через BankID и с помощью фото, можно почитать на сайте Аmigo. Напомним, что компания предлагает кредиты до 30 000 гривен сроком до 1-го года на любые потребности и цели.