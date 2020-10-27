Как сделать крутую портретную фотографию с помощью смартфона

Благодаря улучшенным модулям, встроенному LIDAR в прошках, ночному режиму и поддержке других фич новое поколение яблочных гаджетов Айфон 12 станет неплохой альтернативой профессиональной технике для съемки. Улучшенные камеры способны делать не только качественные снимки пейзажей, но и топовые портретные фотки. Особенно, если учитывать парочку нюансов.

Создавайте интересные композиции

Изучайте окружающий мир, анализируйте линии и формы, чтобы соединить их в целостную композицию. Крутой фон получится из чего угодно: от кирпичной стены до деревьев. Важно лишь удачно вписать человека в окружающее пространство. Пробуйте менять ракурсы — необычные снимки смотрятся свежо и оригинально.

При этом следует отделить человека от фона, особенно, если используете специальный портретный режим. Иначе камера не разделит лицо и задник, а четкость пострадает. Не забывайте и о фокусе — тапнув по нужной точке экрана, можно повысить качество снимка.

Динамика — залог реализма

С помощью постановочных фотографий редко получается передать реализм и естественность. Вместо замысловатых поз ловите кадры в движении. Действия добавляют натуральности, делают изображения живыми. Вариантов много:

прогулки;

разбрасывание снега;

размахивание руками;

воздушные поцелуи.

Экспериментируйте и не бойтесь, если что-то смажется, ведь вы добьетесь главного — живых эмоций.

Позаботьтесь об освещении

Лучшие портретные снимки получаются при ярком естественном свете. Даже если человек будет в тени, камера сфокусируется на нем, что позволит избежать шумов и зернистости. Если подгадать время, естественное освещение позволит выполнить крутые снимки даже без дорогого оборудования.

Используйте доступные возможности техники

У современных гаджетов в арсенале несколько режимов создания фото. Портретная съемка автоматически делает снимки, которые напоминают изображения, полученные с помощью профессиональных зеркалок.

Наличие ночного режима на основной или фронтальной камере расширяет возможности фотографа при создании ночных фото. Не забывайте порыться в опциях— после изменения яркости и контрастности значительно меняется и конечный результат, поэтому доверять автоматическим настройкам следует далеко не всегда.

Дополнительные советы для портретной съемки

Также рекомендуем придерживаться таких советов:

не отходите слишком далеко от объекта при портретном режиме, поскольку функция лучше работает на небольших расстояниях;

используйте правило третей — располагайте персонажа не в центре, а немного сдвинув его вправо и вверх;

убедитесь, что человек находится на переднем плане — наличие посторонних предметов помешает фокусу.

Станет ли 12 Айфон топом для портретных фоток

Техника Apple славится надежностью, стильным дизайном, быстродействием и топовыми камерами. Новая линейка смартфонов еще более подчеркивает последнюю фишку, акцентируя на том, что снимать шикарные портретные фотки станет намного проще и быстрее. Вариативные настройки, обновленный процессор с автоматической обработкой изображений и прочие фишки делают Айфон 12 отличным выбором для инста-блогеров, профессиональных фотографов и любителей качественных портретов. Приобрести гаджеты можно на сайте Comfy.ua, уже сейчас клиентам доступен предзаказ на все версии 12 поколения яблочных смартфонов!