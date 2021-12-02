Как создать разумное рабочее пространство

Обустройство офиса – задача, требующая современных функциональных решений. От продуманности пространства во многом зависит качество работы компании – персонал будет работать на результат с максимальной отдачей там, где ему удобно осуществлять деятельность. О чем следует задуматься в первую очередь, еще до начала ремонтных работ? О зонировании помещения, определении зон работы и отдыха, подборе мебели и оснащения, цветовом оформлении офиса. Из всех этих составляющих и состоит пространство. И правильно подобранные элементы позволят сделать его разумным, правильным, функциональным.

Гармония складывается из мелочей. Это и освещение, и геометрия расстановки столов, шкафов, стульев. Не менее важную роль играет наличие отдельных рабочих мест для каждого из сотрудников – даже в помещениях, оформленных в стиле Open Space можно организовать индивидуальные рабочие зоны. Важный этап работы над созданием офиса – подбор мебели. Не стоит экономить и торопиться, выбирая первые встреченные в продаже столы и стулья. От их качества зависит желание сотрудников выполнять поставленные задачи и эффективность работы в целом.

Почему важно продумать пространство до мелочей? В комфортной, эргономичной обстановке легче и интереснее работать. Стулья, которые не вызывают усталости спины, не станут причиной быстрой утомляемости и снижения работоспособности. Столы, на которых не теряются предметы, помогут справляться с работой в кратчайшие сроки. Шкафы и тумбы – необходимый элемент офиса. Они должны быть такими, чтобы с первого взгляда на полки и в ящики можно было обнаружить искомые предметы, а не найти вход в Нарнию.

Компания Rozumnyi Prostir помогает заказчикам со всех уголков Украины решить задачу организации разумного пространства быстро и с максимальной отдачей. Специалисты не просто разрабатывают проекты офисных помещений. Они наполняют их функциональными и стильными элементами, в окружении которых легко работать.

Что предлагает компания? В ассортименте продукции фирменная мебель от производителя Narbutas, Scab Design, Milani – решения для современных офисных пространств, в том числе:

офисные столы – с электрической регулировкой, высокие модели, столы для заседаний, столики для кафе и прочие;

мебель для руководителей – продукция, выполненная в современных трендовых решениях;

шкафы разного назначения, тумбы;

стулья – для персонала, для руководителя, для посетителей, конференц-залов, классические и высокие модели;

мягкая мебель, которая будет уместна и в зоне отдыха сотрудников, и на ресепшн.

Создать гармоничное рабочее пространство в условиях "открытого офиса" помогают современные акустические решения. Это перегородки, панели, мебель, которые помогают создавать уютную и комфортную атмосферу в помещении, где работает большое количество людей.

Создавать рабочее пространство необходимо комплексно

Наиболее рациональный подход к организации правильного рабочего пространства – заказ услуг у одного исполнителя. В таком случае все этапы, начиная от разработки проекта и до момента сдачи готового офиса будут выполнены сотрудниками единого подрядчика, благодаря чему гораздо проще и продуктивнее можно осуществить контроль за решением поставленных задач. Еще на этапе продумывания проекта специалисты знают, какие варианты мебели и оборудования им доступны. Они уверены в качестве планируемых к размещению элементов, знают их особенности. Такой подход позволяет получить наиболее эффективный результат. А, значит, обеспечить идеальные условия для работы бизнеса и получения выгоды.

Источник статьи: rozumnyi-prostir.ua