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23.04.2020, 14:42

Как Украине стать лидером на рынке аутсорсинга? Опыт компании Wow24-7

Как Украине стать лидером на рынке аутсорсинга? Опыт компании Wow24-7 - Фото

Аутсорсинг стал золотой жилой для специалистов, Украина не отстает

В списке стран-лидеров по поставкам аутсорсинга значится и Украина. Иностранные компании заказывают услуги украинских специалистов, а те, в свою очередь, имеют хороший заработок. Такие условия дают Украине весомые шансы занять ведущую позицию на мировом рынке аутсорсинга. 

Услугами фрилансеров сейчас пользуются различные компании, включая гигантов Microsoft, Apple, IBM. Аутсорсинг стал золотой жилой для специалистов, Украина не отстает. В рейтинге «TheGlobalOutsourcing 100», который составила Международная ассоциация IAOP, представлена ​​21 украинская компания.

Как объяснить такой успех украинского аутсорсинга?

Языковая политика. В работе с иностранцами важно использовать понятную им речь. В Украине полторы сотни университетов имеют кафедру филологии, поэтому выпускники знают английский, французский, итальянский, немецкий, арабский, китайский и другие. Среди таких вузов: КНУ имени Тараса Шевченко, Харьковский политехнический институт, ЛНУ им. Франко. Кроме того, сейчас популярны языковые курсы.

Приемлемые цены. Речь идет о конкурентном ценообразовании, из-за чего иностранные компании охотно нанимают украинских фрилансеров. Украинец из сферы IT берет значительно более скромную почасовую оплату, чем его европейский коллега. При этом качество работы не отличается, дело в завышенных стандартах Европы.

География. Украина расположена в удобном для европейцев часовом поясе, график работы стран совпадает.

Похоже мышления. Речь идет об украинском курсе на западные стандарты, равнении на ЕС, Австралию, США. Здесь Украина значительно обходит главных конкурентов – Индию и Филиппины.

Дипломированность и работоспособность. В Украине ежегодно становится больше на 36 000 специалистов сферы IT и технологических направлений. Выпускники получают качественную техническую базу и являются сформированным специалистами. Это позволяет им работать на крупные компании в аутсорсинге. Украина занимает 4-е место (после США, России и Индии) по количеству квалифицированных специалистов в сфере IT. Интересно, что мужчин с дипломами 82%, а женщин – 87%.

Как это работает на практике – опыт компании Wow24-7

Рассмотрим этот вопрос на примере компании Wow24-7, которая представлена ​​на внутреннем и международном рынке, имеет 12-летний опыт. Работает как с крупными компаниями, так и стартапами, занимается поддержкой для eCommerce, SaaS-решений, hardware-продуктов, а также виртуальными помощниками и промо. Подробнее – по ссылке https://wow24-7.io/.

Что нужно аутсорсинг-бизнесу, чтобы стать успешным? Отвечает СЕО компании Майя Момоток:

  • Профессиональный подход ко всему. У нас есть техническая и языковая база, мы предоставляем комфортные условия сотрудничества и развития. Это делает нас конкурентоспособными.
  • Опыт. Наша система предоставления услуг наработана годами, благодаря чему мы понимаем потребности заказчиков. Также есть все ресурсы для их удовлетворения.
  • Техническая база. Работаем со всеми системами, которые могут быть у клиента. Также помогаем настроить систему под клиента.
  • Ценообразование. Знаем, что не каждый бизнес готов выложить много денег за услуги. Особенно это касается стартапов, которые могут платить в рамках своего бюджета.
  • Коммуникация и удобное расположение. Мы держим постоянную связь с клиентами, консультируем в любое время суток. Наш часовой пояс удобный для западных заказчиков.
  • Работа с нишевыми бизнесами. Есть хороший пакет услуг для eCommerce бизнеса и SaaS бизнеса.
  • Политика открытости и партнерства. Для иностранных компаний мы еще и партнеры. Всем, кто связан с технологическими стартапами, онлайн-услугами и IT, мы предоставляем хорошие реферальные условия. Так мы создаем всеукраинский бизнес, можем конкурировать по всему миру.

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Теги: аутсорсинг
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