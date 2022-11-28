Как выбрать мебельную фурнитуру: советы от компании "Мебляр"

Мебельная фурнитура – это функциональные и декоративные комплектующие, которые являются неотъемлемой частью сборки и монтажа мебели, если не сказать ключевой. Ведь именно от качества выбранных комплектующих зависит, как будет выглядеть мебель после 5-10 лет эксплуатации. К категории "мебельная фурнитура" относятся петли и направляющие, ручки и крючки, опоры и ножки, а также мебельное освещение и подъемные механизмы.

Вы можете долго гадать и сомневаться в качестве выбранной мебельной фурнитуры. А можете ознакомиться с нашим материалом и четко понять, на что стоит обращать внимание и как выбрать комплектующие, которые прослужат поистине долго.

В нашем сегодняшнем материале детальнее рассмотрим лицевую и функциональную мебельную фурнитуру, а также поговорим о крепежной и соединительной. Кстати, мебельную фурнитуру от мировых и отечественных производителей по приятной цене вы всегда можете приобрести на сайте "Мебляр" – https://meblyar.ua/catalog/mebelnaya-furnitura

Лицевая и функциональная фурнитура

Это комплектующие, которые выполняют не только функциональную, но и декоративную роль. Как вы можете догадаться из названия, эти детали располагаются на лицевой части мебели – на фасаде, на корпусе, в местах, где они могут быть видны пользователю.

● Мебельные опоры и ножки обеспечивают устойчивость конструкции, поэтому имеет смысл, чтобы они были изготовлены из металла или плотного пластика.

● Если вам необходимо подсветить всю рабочую поверхность, используйте светодиодную ленту.

● Сделать закрывание мебели беззвучным и плавным вам помогут специальные системы отталкивания и амортизаторы.

● Врезные мебельные замки можно встроить в двери из ДСП или дерева, а вот для стеклянных дверей лучше выбрать накладные замки.

● Наиболее износостойкими крючками являются металлические.

Между прочим, в каталоге компании "Мебляр" собраны более 1000 наименований из этой группы товаров.

Крепежная и соединительная фурнитура

Это те комплектующие, без которых невозможно представить сборку мебели. К ним относятся стяжки, саморезы, конфирматы, навесы и полкодержатели. Благодаря крепежной и соединительной фурнитуре проект обретает завершенный вид и становится готовым к эксплуатации.

● При выборе шурупов и стяжек, держателей и кронштейнов для полок следует ориентироваться на параметры изделия, к которому будет крепиться деталь.

● Заглушки используются, чтобы замаскировать место соединения частей мебели. Поэтому важно подобрать подходящий цвет этой фурнитуры.

● Наиболее износостойкой является европейская мебельная фурнитура.

В интернет-магазине Мебляр представлен широкий ассортимент крепежной и соединительной фурнитуры: от конфирматов до пластиковых заглушек, от кронштейнов для полок до мебельных уголков.

На какие параметры все же следует обратить внимание при выборе мебельной фурнитуры?

Отвечаем!

1. Качество – фурнитура должна быть изготовлена из износостойких материалов.

2. Практичность – универсальная фурнитура лучше подходит для реализации задумок заказчика и мебельщика.

3. Функционал – фурнитура должна позволять реализовывать потенциал при изготовлении мебели.

4. Стиль – крайне важной является также эстетическая составляющая фурнитуры и ее соответствие интерьеру.

5. Страна производитель – наиболее качественными считаются итальянская и немецкая фурнитура, но украинские производители также уделяют большое внимание соотношению параметров цена-качество.

К выбору комплектующих необходимо подходить так же серьезно, как и к выбору мебели целиком. Если хотите сэкономить на фурнитуре и при этом не потерять в качестве, можете приобрести дешевые ручки. Но обязательно позаботьтесь о наличии запасного элемента в комплекте. А вот на крепежных элементах лучше не экономить. Ведь от них напрямую зависит прочность конструкции, а также ваш комфорт во время пользования мебелью.

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