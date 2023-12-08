Как выбрать тепловой насос "воздух-воздух": критерии оценки

Разбираем какой тепловой насос выбрать при заказе оборудования для реализации конкретного проекта.

Сегодня многие выбирают максимально энергоэффективные решения для обогрева и кондиционирования помещений, и тепловые насосы — это одно и самых популярных решений. В статье ниже мы рассматриваем теплонасос воздух воздух, преимущества работы системы, а также разбираем какой тепловой насос выбрать при заказе оборудования для реализации конкретного проекта.

Почему стоит выбирать систему отопления "воздух-воздух"

1. Тепловые насосы воздушного типа отличаются наиболее привлекательной стоимостью среди всех теплонасосов;

2. Отлично подходят для эффективного обогрева и охлаждения воздуха в помещениях, в зависимости от сезона;

3. Монтаж можно осуществить всего за 1 день;

4. Отопление тепловым насосом "воздух-воздух" максимально безопасно и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду;

5. Для установки системы отопления на базе теплонасоса не требуются дополнительные разрешения от управляющих компаний;

Как выбрать тепловой насос "воздух-воздух"?

Важно заранее разработать точный план отопительной системы, чтобы учитывать актуальные характеристики и расчеты из проектных документов. Наиболее важны:

1. Площадь помещений, которая напрямую влияет на мощность и производительность системы;

2. Тип компрессора и метод установки внутреннего блока;

3. Класс энергоэффективности, коэффициенты SCOP и SEER;

4. Рабочие температуры для режимов обогрева и охлаждения;

5. Уровень шума;

6. Тип используемого хладагента;

7. Дополнительный функционал: управление через Wi-Fi, режимы Ночь и Турбо, самоочистка и авторазморозка, таймеры, вентиляция, увлажнение/осушение воздуха и т.п;

8. Размеры, дизайн и цвет устройств;

9. Срок эксплуатации выбранной модели теплового насоса;

10. Надежность производителя, поставщика, а также наличие соответствующих гарантий и лицензий.

Популярные бренды теплонасосов "воздух-воздух" на рынке

Daikin — японский гигант в области климатического оборудования. Известен надежной техникой; разнообразными удобными и экономичными инновационными решениями.

Cooper&Hunter — компания, объединяющая стильный дизайн, современный технологии и доступную цену.

Mitsubishi Electric — японский производитель, известный разнообразным высокотехнологичным оборудованием.

Gree — китайская компания, занимающая лидирующие позиции в мировом рынке кондиционирования.

Samsung — надежная южнокорейская компания, известная своими инновационными решениями в различных областях, включая и климатические системы.