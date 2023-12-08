Як вибрати тепловий насос "повітря-повітря": критерії оцінки
Сьогодні багато хто вибирає максимально енергоефективні рішення для обігріву та кондиціювання приміщень, і теплові насоси – це одне й найпопулярніших рішень. У статті нижче ми розглядаємо теплонасос повітря повітря, переваги роботи системи, а також розбираємо якийсь тепловий насос вибрати при замовленні обладнання для реалізації конкретного проєкту.
Чому варто вибирати систему опалення "повітря-повітря"
- Теплові насоси повітряного типу вирізняються найбільш привабливою вартістю серед усіх теплонасосів;
- Відмінно підходять для ефективного обігріву та охолодження повітря у приміщеннях, в залежності від сезону;
- Монтаж можна здійснити лише за 1 день;
- Опалення тепловим насосом "повітря-повітря" максимально безпечне і не має негативного впливу на навколишнє середовище;
- Для встановлення системи опалення на основі теплонасоса не потрібні додаткові дозволи від керуючих компаній.
Як вибрати тепловий насос "повітря-повітря"?
Важливо заздалегідь розробити точний план опалювальної системи для врахування актуальних характеристик та розрахунків із проєктних документів. Найбільш важливі:
- Площа приміщень, яка безпосередньо впливає на потужність та продуктивність системи;
- Тип компресора та метод встановлення внутрішнього блоку;
- Клас енергоефективності, коефіцієнти SCOP та SEER;
- Робочі температури для режимів обігріву та охолодження;
- Рівень шуму;
- Тип використовуваного холодоагенту;
- Додатковий функціонал: керування через Wi-Fi, режими Ніч та Турбо, самоочищення та авторозморозка, таймери, вентиляція, зволоження/осушення повітря тощо;
- Розміри, дизайн та колір пристроїв;
- Термін експлуатації вибраної моделі теплового насоса;
- Надійність виробника, постачальника, а також наявність відповідних гарантій та ліцензій.
Популярні бренди теплонасосів "повітря-повітря" на ринку
Daikin – японський гігант у галузі кліматичного обладнання. Відомий надійною технікою, різноманітними зручними та економічними інноваційними рішеннями.
Cooper&Hunter — компанія, що поєднує стильний дизайн, сучасні технології та доступну ціну.
Mitsubishi Electric – японський виробник, відомий різноманітним високотехнологічним обладнанням.
Gree – китайська компанія, що займає лідируючі позиції у світовому ринку кондиціювання.
Samsung – надійна південнокорейська компанія, відома своїми інноваційними рішеннями в різних сферах, включаючи і кліматичні системи.