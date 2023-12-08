Як вибрати тепловий насос "повітря-повітря": критерії оцінки

Сьогодні багато хто вибирає максимально енергоефективні рішення для обігріву та кондиціювання приміщень, і теплові насоси – це одне й найпопулярніших рішень. У статті нижче ми розглядаємо теплонасос повітря повітря, переваги роботи системи, а також розбираємо якийсь тепловий насос вибрати при замовленні обладнання для реалізації конкретного проєкту.

Чому варто вибирати систему опалення "повітря-повітря"

Теплові насоси повітряного типу вирізняються найбільш привабливою вартістю серед усіх теплонасосів; Відмінно підходять для ефективного обігріву та охолодження повітря у приміщеннях, в залежності від сезону; Монтаж можна здійснити лише за 1 день; Опалення тепловим насосом "повітря-повітря" максимально безпечне і не має негативного впливу на навколишнє середовище; Для встановлення системи опалення на основі теплонасоса не потрібні додаткові дозволи від керуючих компаній.

Як вибрати тепловий насос "повітря-повітря"?

Важливо заздалегідь розробити точний план опалювальної системи для врахування актуальних характеристик та розрахунків із проєктних документів. Найбільш важливі:

Площа приміщень, яка безпосередньо впливає на потужність та продуктивність системи; Тип компресора та метод встановлення внутрішнього блоку; Клас енергоефективності, коефіцієнти SCOP та SEER; Робочі температури для режимів обігріву та охолодження; Рівень шуму; Тип використовуваного холодоагенту; Додатковий функціонал: керування через Wi-Fi, режими Ніч та Турбо, самоочищення та авторозморозка, таймери, вентиляція, зволоження/осушення повітря тощо; Розміри, дизайн та колір пристроїв; Термін експлуатації вибраної моделі теплового насоса; Надійність виробника, постачальника, а також наявність відповідних гарантій та ліцензій.

Популярні бренди теплонасосів "повітря-повітря" на ринку

Daikin – японський гігант у галузі кліматичного обладнання. Відомий надійною технікою, різноманітними зручними та економічними інноваційними рішеннями.

Cooper&Hunter — компанія, що поєднує стильний дизайн, сучасні технології та доступну ціну.

Mitsubishi Electric – японський виробник, відомий різноманітним високотехнологічним обладнанням.

Gree – китайська компанія, що займає лідируючі позиції у світовому ринку кондиціювання.

Samsung – надійна південнокорейська компанія, відома своїми інноваційними рішеннями в різних сферах, включаючи і кліматичні системи.