Як вибрати тепловий насос "повітря-повітря": критерії оцінки

Сьогодні багато хто вибирає максимально енергоефективні рішення для обігріву та кондиціювання приміщень, і теплові насоси – це одне й найпопулярніших рішень. У статті нижче ми розглядаємо теплонасос повітря повітря, переваги роботи системи, а також розбираємо якийсь тепловий насос вибрати при замовленні обладнання для реалізації конкретного проєкту.

Чому варто вибирати систему опалення "повітря-повітря"

  1. Теплові насоси повітряного типу вирізняються найбільш привабливою вартістю серед усіх теплонасосів;
  2. Відмінно підходять для ефективного обігріву та охолодження повітря у приміщеннях, в залежності від сезону;
  3. Монтаж можна здійснити лише за 1 день;
  4. Опалення тепловим насосом "повітря-повітря" максимально безпечне і не має негативного впливу на навколишнє середовище;
  5. Для встановлення системи опалення на основі теплонасоса не потрібні додаткові дозволи від керуючих компаній. 

Як вибрати тепловий насос "повітря-повітря"?

Важливо заздалегідь розробити точний план опалювальної системи для врахування актуальних характеристик та розрахунків із проєктних документів. Найбільш важливі:

  1. Площа приміщень, яка безпосередньо впливає на потужність та продуктивність системи;
  2. Тип компресора та метод встановлення внутрішнього блоку;
  3. Клас енергоефективності, коефіцієнти SCOP та SEER;
  4. Робочі температури для режимів обігріву та охолодження;
  5. Рівень шуму;
  6. Тип використовуваного холодоагенту;
  7. Додатковий функціонал: керування через Wi-Fi, режими Ніч та Турбо, самоочищення та авторозморозка, таймери, вентиляція, зволоження/осушення повітря тощо;
  8. Розміри, дизайн та колір пристроїв;
  9. Термін експлуатації вибраної моделі теплового насоса;
  10. Надійність виробника, постачальника, а також наявність відповідних гарантій та ліцензій.

Популярні бренди теплонасосів "повітря-повітря" на ринку

Daikin – японський гігант у галузі кліматичного обладнання. Відомий надійною технікою, різноманітними зручними та економічними інноваційними рішеннями. 

Cooper&Hunter — компанія, що поєднує стильний дизайн, сучасні технології та доступну ціну. 

Mitsubishi Electric – японський виробник, відомий різноманітним високотехнологічним обладнанням. 

Gree – китайська компанія, що займає лідируючі позиції у світовому ринку кондиціювання. 

Samsung – надійна південнокорейська компанія, відома своїми інноваційними рішеннями в різних сферах, включаючи і кліматичні системи. 

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