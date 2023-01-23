Какие комиссии бывают на криптовалютных биржах

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Как правило, все операции на криптовалютных рынках облагаются комиссиями – из них складывается прибыль платформ. Размер этих сборов различается на разных площадках, хотя и находится в некоторых определенных пределах, благодаря постоянной конкуренции. Аналитики Profinvestment расскажут, какие комиссии бывают на криптобиржах и где они наиболее лояльные.

Виды комиссий криптовалютных бирж

За депозит

Если пополнять биржевый счет в криптовалюте переводом с внешнего кошелька, то в подавляющем большинстве случаев никакая плата не взимается.

Но если для пополнения используются фиатные деньги (будь-то покупка с карты, внесение с банковского счета или с платежной системы), то зачастую сборы есть. Они могут доходить до 5 %, особенно если оплата осуществляется с банковской карты/счета. Это связано с необходимостью обработки платежа сторонним провайдером.

За торговлю

Активные трейдеры уделяют именно этому виду комиссий первостепенное внимание. Данный сбор взимается с каждой сделки на рынке, независимо от того, покупка это или продажа. В следующем разделе мы приведем несколько примеров бирж-исключений, которые полностью или частично отказались от комиссий (по крайней мере на обычном спот рынке).

Также существуют способы снизить комиссионные затраты. Вот три основных пути:

· Погашение части сборов при помощи нативного токена биржи (BNB у Binance, KCS у KuCoin и т.д.).

· Повышение объемов торгов. Как правило, считается оборот за последние 30 дней, и если он выше определенного порога, то комиссия снижена.

· Погашение с помощью бонусов.

Наличие того или иного варианта зависит от конкретной биржи. Комиссия снижается на первый взгляд не существенно, если вы просто совершаете редкие единичные сделки. Но для тех, кто торгует постоянно, особенно арбитражных трейдеров, в результате экономится приличная сумма.

За вывод

Здесь сборы есть практически всегда, за редким исключением.

При выводе криптовалюты бирже нужно покрыть затраты на оплату комиссии блокчейна, которая идет майнерам/стейкерам монеты. Если же выводится фиат, тоже необходимо оплатить процедуру вывода, размер же зависит от способа. Если вывод на карту обычно довольно дорогой, то в платежные системы (AdvCash, Payeer) может быть даже бесплатным.

Список бирж без комиссий или с минимальными сборами

Рейтинг лучших бирж без комиссий или наиболее выгодных с точки зрения комиссионных сборов по версии Profinvestment.com:

· Binance. Спот – до 0,1 %. Фьючерсы – до 0,05 %. Торговля биткоином – бесплатно.

· Bybit. Спот – до 0,1 %. Фьючерсы – до 0,06 %. На данный момент действуют нулевые сборы для всех спотовых пар.

· MEXC. Спот – до 0,2 %. Фьючерсы – до 0,06 %. Для мейкеров на спотовом рынке – 0 %.

· Kucoin. Спот – до 0,1 %. Фьючерсы – до 0,06 %. На торговых парах BTC и ETH – 0 %.

· Bitget. Спот – 0 % для любых пар. Фьючерсы – до 0,06 %.

· OKX. Спот – до 0,1 %. Фьючерсы – до 0,05 %.

· Huobi. Спот – до 0,2 %. Фьючерсы – до 0,05 %.

Помимо этого, некоторые из перечисленных площадок предлагают 0 % комиссий на p2p-рынках (к примеру, Binance, Bybit, OKX)