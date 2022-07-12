Какой диван выбрать?

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Непросто представить современный и комфортный дом без изящного дивана! Это не только дополнение интерьера, но и дополнительное место для приёма гостей, отдыха или ночного сна!

Существует огромное многообразие моделей диванов – под любой стиль и потребность. Они различаются декоративными элементами, функционалом и техническими характеристиками – и особенно механизмом раскладывания. Именно от него зависит комфорт и простота раскладывания.

Какими бывают диваны

● Книжка. Пожалуй, самый признанный и проверенный временем вид дивана. Он имеет два положения: для сидения и лежания. Чтобы разложить такой вид дивана, нужно запрокинуть спинку назад до звука щелчка, при этом держась за рамку сидения. Такие диваны хорошо подходят для ежедневного использования, а за счёт ровной поверхности и простоты трансформации – для сна.

● Кушетка. Чаще всего ставятся в гостиных, поскольку максимально компактны, но при этом вполне подходят и для сна, если нужно разместить кого-то из гостей. Для раскладывания необходимо откинуть подлокотники и привести их горизонтальное положение. Из плюсов – большой отсек для хранения вещей, что помогает сэкономить пространство.

● Выкатной. Лучший вариант для каждодневного использования с большой спальной площадью. Чтобы разложить такой диван, потяните за скрытый ремешок над ящиком для хранения вещей на себя: первая часть конструкции начнёт выезжать, а за ней и все остальные. Такие модели отличаются долгим сроком эксплуатации, компактностью в собранном виде и большим спальным местом.

● Дельфин. Отличный вариант для любителей угловых диванов, на котором за счёт внушительных габаритов без проблем могут спать сразу два человека. Чтобы перевести такую модель в положение для сна, необходимо выдвинуть на себя скрытую часть конструкции: сделать это можно с помощью скрытого ремешка под сиденьем. Из достоинств таких моделей – возможность разместить на кухне и гостиной, не теряя пространства и не перегружая его.

В интернет-магазине https://www.meblium.com.ua можно найти не только эти, но и множество других моделей: пантограф, французские и американские раскладные диваны, клик-кляк, аккордеон и другие. Однако наиболее универсальными и известными являются именно описанные выше разновидности.

При выборе дивана важно учитывать, где он будет стоять, кто им будет пользоваться и какая будет нагрузка – в этом случае он будет действительно удобным.