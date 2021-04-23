Какой моющий пылесос выбрать для дома?

Моющий пылесос выполняет одновременно несколько задач: тщательное удаление пыли, качественная влажная уборка и повышение свежести воздуха. Впечатлившись такой богатой функциональностью, заинтересованный покупатель тут же бежит в магазин. Но забывает для начала хорошенько разобраться, как выбрать моющий пылесос.

Ну а вникнуть в суть дела вам готовы помочь специалисты интернет-магазина "Цифра" (Y.ua).

Мощность всасывания

Чтобы получать удовлетворительное качество уборки, концентрируйтесь не на потребляемой мощности, а на показателях всасывания. Так прибор на 300 Вт будет хорошо справляться с мытьем паркета, кафеля, линолеума, а также ковров с низким ворсом. Что касается сбора шерсти домашних питомцев и удаления стойких загрязнений, то для этих целей стоит выбрать моющий пылесос с мощностью всасывания 400 Вт и более. В любом случае наличие хорошего запаса производительности уж точно не навредит.

Советуем не путать мощность всасывания с потребляемой. Ведь маркетологи часто оперируют крупными числами в 1 000-2 500 Вт, что является хитрой уловкой для завлечения покупателя. А увеличение потребляемой мощности влечет крупные нагрузки на сеть, и как результат — серьезное потребление электроэнергии. По факту даже топовый моющий пылесос Karcher с огромной силой всасывания в 900 Вт или агрегаты других ведущих марок могут расходовать гораздо меньше энергии, чем якобы чрезвычайно мощные китайские модели из дешевых серий.

Система фильтрации

В ходе уборки частицы пыли, мусора и грязи проходят через воду и оседают на дне резервуара моющего пылесоса. Но 2-5% легких элементов избегают этой участи, оказываясь на поверхности вместе с воздушными пузырьками. Впереди такие сухие частицы ожидает прохождение через фильтры тонкой очистки, которые имеют отдельную степень отсева загрязнений:

HEPA H10 — до 85%.

HEPA H11 — до 95%.

Фильтры S-класса — до 99.97%.

HEPA (ULPA) H16 — до 99.99%.

Важно! Перед тем, как выбрать моющий пылесос, обязательно расспросите продавца о типе системы фильтрации на борту такой техники. Особенно актуальным этот вопрос является для аллергиков.

Емкость резервуара для воды

Вместительность бака — один из ключевых моментов для пользователей, которые намерены выбрать моющий пылесос. Если вы являетесь хозяином жилья на 1-2 комнаты, тогда смело покупайте моющий агрегат на 2-4 литра. В ситуации с просторной 3-комнатной квартирой уже будет нужен прибор с резервуаром на 4-5 литров. А частный дом крупной площади удобно убирать аппаратом с баком емкостью от 8 до 10 литров. Иначе придется регулярно сливать грязную воду, что откровенно раздражает.

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