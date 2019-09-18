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18.09.2019, 09:23

Karcher готовит линейку инновационных продуктов для украинцев

Karcher готовит линейку инновационных продуктов для украинцев - Фото

Ассортимент пополнится, например, новыми ручными аккумуляторными инструментами для профессиональных пользователей

В Германии на Karcher Battery Universe 2019 на этой неделе представят инновационную линейку аккумуляторной техники, которая появится на рынке Украины весной 2020 года.

В офисе Karcher рассказывают, что решение об инновациях продуктовой линейки принято по данным исследований: 74% покупателей техники по всему миру отдают предпочтение беспроводным технологиям вместо традиционных розеток и кабелей, поэтому концерн принял решение предложить улучшенную линейку товаров.

Ассортимент пополнится, например, новыми ручными аккумуляторными инструментами для профессиональных пользователей. Устройства смогут работать независимо от источников электроэнергии: поиск подходящей розетки, как и прокладывание удлинительных кабелей, будут в прошлом.

Компания презентует разработки с режимом «eco!efficiency».

Уникальной особенностью продуктовой линейки станет наличие ЖК-дисплея с технологией «Real Time Technology», на котором отображается заряд аккумулятора, а также оставшееся время работы и зарядки в минутах.

На событиях Karcher Battery Universe будет присутствовать главный исполнительный директор и председатель правления компании Alfred Kärcher SE & Co. KG Хартмут Йенер. 

По информации от маркетинг-менеджера украинского офиса Натальи Будариной, рынок аккумуляторной техники развивается очень быстро:

«Будущее за аккумуляторными продуктами, основанными на унифицированных платформах и позволяющими в полной мере использовать преимущества сменных аккумуляторов. Их можно применять в любых инструментах - от минимоек и садовых воздуходувок до универсальных пылесосов. Как компактные аккумуляторы на 18 вольт, так и мощные аккумуляторы на 36 вольт доступны в различных вариантах емкости и охватывают широкий спектр применения», - говорит специалист.

Особенностью инновационных платформ является то, что все аккумуляторы полностью совместимы с любыми инструментами Kärcher, имеющими аналогичный класс напряжения, при этом не важно, относятся ли они к категории «Home & Garden» или «Professional». 

По данным 2016 года в компании 552 патентов, выпущено 12871 видов продукции. Инновации являются наиболее важным фактором роста компании и неотъемлемой частью корпоративной культуры с момента ее основания в 1935 году: 90% всех продуктов имеют жизненный цикл около пяти лет.

Презентация будет проходить в городе Штутгарт 19-20 сентября, а ассортиментная линейка поступит в продажу в Украине в следующем году.

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Теги: Karcher
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