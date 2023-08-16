Kharkiv MAP: ресурс для систематизации работы военной администрации Харьковщины

Развязанная агрессором полномасштабная война создала большое количество вызовов для всех, в том числе для ХОВА: существует масса данных, которые поступают от различных каналов информации, однако далеко не все из них можно назвать достоверными и своевременными.
Результатом этого является избыточная нагрузка на сотрудников областной военной администрации, которые вынуждены структурировать всю полученную информацию, анализируя ее и собирая вместе. Руководство ХОВА обратилось с просьбой разработать закрытую картографическую систему для управления критической инфраструктурой и ключевыми аспектами функционирования области.
Именно так усилиями команды WEBSPARK появился ресурс Kharkiv MAP, в котором мы сгруппировали эту информацию в одном месте и передали для пользования.
Сервис представляет собой один из волонтерских проектов компании WEBSPARK. Это – визуальный картографический дашборд по основным показателям области:
Администрация области поддерживала связь и работала со временно оккупированными территориями, чтобы всегда иметь актуальную информацию для координации своего взаимодействия с военными. В процессе разработки мы активно коммуницировали с руководителями разных департаментов: цифровой трансформации, ГСЧС, коммунальщиков, образования, здравоохранительных заведений. Все они были открыты для сотрудничества и стремились помочь.
Kharkiv MAP используют руководители департаментов, чтобы видеть текущую ситуацию и иметь возможность быстро реагировать на те или иные обстоятельства. Система разрабатывалась под патронатом главы Харьковской областной военной администрации и под личным контролем его заместителя.
Ресурс был создан в краткие сроки и запущен 1 июля 2022 года.
Kharkiv MAP – это наша социальная инициатива. Ресурс разработан силами компании WEBSPARK на волонтерской основе как помощь области от IT-компании и Харьковского IT Кластера. Кластер выступил инициатором и помог с координацией между руководством области и продуктовой командой со стороны WEBSPARK. Менеджмент команды обеспечивал лично CEO Евгений Катрич:
"С помощью разработанной системы руководству Харьковской области будет проще и нагляднее контролировать ключевые показатели, обнаруживать проблемы, что требуют быстрого реагирования. Это оказалось особенно актуально, когда ВСУ освободили значительную часть области и было необходимо координировать волонтеров, обеспечивать доставку гуманитарной помощи на освобожденные территории в такие города как, например, Купянск или Изюм".
Разработка Kharkiv MAP позволила команде обрести значительный опыт и экспертизу в сфере создания картографических сервисов и геоинформационных систем, которые в настоящее время эффективно функционируют в различных проектах.
Компания WEBSPARK продолжает ежедневно вдохновенно работать, чтобы помогать Украине и приближать нашу победу, активно ведет волонтерскую деятельность. Вместе с тем нами были созданы полезные социальные проекты, такие как, например, єТурнікет или russianWarship.RIP.