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16.08.2023, 12:05

Kharkiv MAP: ресурс для систематизации работы военной администрации Харьковщины

Цей матеріал також доступний українською
Kharkiv MAP: ресурс для систематизации работы военной администрации Харьковщины - Фото

Усилиями команды WEBSPARK появился ресурс Kharkiv MAP, в котором мы сгруппировали эту информацию в одном месте и передали для пользования

Предпосылки для создания сервиса

Развязанная агрессором полномасштабная война создала большое количество вызовов для всех, в том числе для ХОВА: существует масса данных, которые поступают от различных каналов информации, однако далеко не все из них можно назвать достоверными и своевременными.

Результатом этого является избыточная нагрузка на сотрудников областной военной администрации, которые вынуждены структурировать всю полученную информацию, анализируя ее и собирая вместе. Руководство ХОВА обратилось с просьбой разработать закрытую картографическую систему для управления критической инфраструктурой и ключевыми аспектами функционирования области.
Именно так усилиями команды WEBSPARK появился ресурс Kharkiv MAP, в котором мы сгруппировали эту информацию в одном месте и передали для пользования.

Ключевые особенности Kharkiv MAP

Сервис представляет собой один из волонтерских проектов компании  WEBSPARK. Это – визуальный картографический дашборд по основным показателям области:

  • административно-территориальное устройство (область, районы, территориальные общины, органы местного самоуправления, выполнение общего фонда местных бюджетов);
  • ситуация с безопасностью (линия столкновения и зона повышенной опасности, подконтрольность территории ВСУ, зона активных боевых действий, опасные зоны по информации от ГСЧС, сооружения гражданской защиты, пункты обогрева);
  • критическая инфраструктура (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, мобильная связь);
  • дороги (основные автомобильные, дороги на балансе области, разрушенные мосты, железнодорожные, повреждения железнодорожных путей);
  • предоставление услуг (центры предоставления административных услуг, пенсионное обеспечение);
  • социальная инфраструктура (здравоохранительные заведения, учебные заведения, поврежденные здания);
  • агропромышленный комплекс (посевные площади).

Сотрудничество с ХОВА

Администрация области поддерживала связь и работала со временно оккупированными территориями, чтобы всегда иметь актуальную информацию для координации своего взаимодействия с военными. В процессе разработки мы активно коммуницировали с руководителями разных департаментов: цифровой трансформации, ГСЧС, коммунальщиков, образования, здравоохранительных заведений. Все они были открыты для сотрудничества и стремились помочь.

Kharkiv MAP используют руководители департаментов, чтобы видеть текущую ситуацию и иметь возможность быстро реагировать на те или иные обстоятельства. Система разрабатывалась под патронатом главы Харьковской областной военной администрации и под личным контролем его заместителя.
Ресурс был создан в краткие сроки и запущен 1 июля 2022 года.

Как осуществлялась разработка проекта

Kharkiv MAP – это наша социальная инициатива. Ресурс разработан силами компании WEBSPARK на волонтерской основе как помощь области от IT-компании и Харьковского IT Кластера. Кластер выступил инициатором и помог с координацией между руководством области и продуктовой командой со стороны WEBSPARK. Менеджмент команды обеспечивал лично CEO Евгений Катрич:

"С помощью разработанной системы руководству Харьковской области будет проще и нагляднее контролировать ключевые показатели, обнаруживать проблемы, что требуют быстрого реагирования. Это оказалось особенно актуально, когда ВСУ освободили значительную часть области и было необходимо координировать волонтеров, обеспечивать доставку гуманитарной помощи на освобожденные территории в такие города как, например, Купянск или Изюм".

Деятельность WEBSPARK

Разработка Kharkiv MAP позволила команде обрести значительный опыт и экспертизу в сфере создания картографических сервисов и геоинформационных систем, которые в настоящее время эффективно функционируют в различных проектах.

Компания WEBSPARK продолжает ежедневно вдохновенно работать, чтобы помогать Украине и приближать нашу победу, активно ведет волонтерскую деятельность. Вместе с тем нами были созданы полезные социальные проекты, такие как, например, єТурнікет или russianWarship.RIP.

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Теги: WEBSPARK, Kharkiv MAP
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