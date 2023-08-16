Kharkiv MAP: ресурс для систематизації роботи військової адміністрації Харківщини

Передумови для створення сервісу

Розв'язана агресором повномасштабна війна створила велику кількість викликів для всіх, у тому числі для ХОВА: існує безліч даних, що надходять від різних каналів інформації, проте далеко не всі з них можна назвати достовірними та своєчасними.

Результатом цього є надлишкове навантаження на співробітників обласної військової адміністрації, які змушені структурувати всю отриману інформацію, аналізуючи її та збираючи докупи. Керівництво ХОВА звернулося з проханням розробити закриту картографічну систему для керування критичною інфраструктурою та ключовими аспектами функціонування області.

Саме так зусиллями команди WEBSPARK з'явився ресурс Kharkiv MAP, у якому ми згрупували цю інформацію в одному місці та передали для користування.

Ключові особливості Kharkiv MAP

Сервіс представляє собою один із волонтерських проєктів компанії WEBSPARK. Це – візуальний картографічний дашборд по основним показникам області:

адміністративно-територіальний устрій (область, райони, територіальні громади, органи місцевого самоврядування, виконання загального фонду місцевих бюджетів);

безпекова ситуація (лінія зіткнення та зона підвищеної небезпеки, підконтрольність території ЗСУ, зона активних бойових дій, небезпечні зони за інформацією від ДСНС, споруди цивільного захисту, пункти обігріву);

критична інфраструктура (електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання, мобільний зв’язок);

шляхи (основні автомобільні, дороги на балансі області, зруйновані мости, залізничні, пошкодження залізничних шляхів);

надання послуг (центри надання адміністративних послуг, пенсійне забезпечення);

соціальна інфраструктура (заклади охорони здоров’я, заклади освіти, пошкоджені будівлі);

агропромисловий комплекс (посівні площі).

Співпраця з ХОВА

Адміністрація області підтримувала зв’язок та працювала з тимчасово окупованими територіями, щоб завжди мати актуальну інформацію для координації своєї взаємодії з військовими. В процесі розробки ми активно комунікували з керівниками різних департаментів: цифрової трансформації, ДСНС, комунальників, освіти, закладів охорони здоров’я. Всі вони були відкриті для співробітництва та прагнули допомогти.

Kharkiv MAP використовують керівники департаментів, щоб бачити поточну ситуацію та мати змогу швидко реагувати на ті чи інші обставини. Система розроблялася під патронатом голови Харківської обласної військової адміністрації та під особистим контролем його заступника. Ресурс було створено в короткі строки та запущено 1 липня 2022 року.

Як велася розробка проєкту

Kharkiv MAP – це наша соціальна ініціатива. Ресурс розроблено силами компанії WEBSPARK на волонтерській основі як допомогу області від IT-компанії та Харківського IT Кластеру. Кластер виступив ініціатором та допоміг з координацією між керівництвом області та продуктовою командою зі сторони WEBSPARK. Менеджмент команди забезпечував особисто CEO Євген Катрич:

"За допомогою розробленої системи керівництву Харківської області буде простіше та наочніше контролювати ключові показники, виявляти проблеми, що вимагають швидкого реагування. Це виявилось особливо актуально, коли ЗСУ звільнили значну частину області та було потрібно координувати волонтерів, забезпечувати доставку гуманітарної допомоги на звільнені території в такі міста як, наприклад, Куп’янськ чи Ізюм".

Діяльність WEBSPARK

Розробка Kharkiv MAP дозволила команді набути значний досвід та експертизу у сфері створення картографічних сервісів і геоінформаційних систем, які наразі ефективно функціонують у різних проєктах.

Компанія WEBSPARK продовжує щодня натхненно працювати, щоб допомагати Україні та наближати нашу перемогу, активно веде волонтерську діяльність. Разом з тим нами було розроблено ще й інші важливі соціальні проєкти, такі як, єТурнікет та russianWarship.RIP.