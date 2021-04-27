Клиника эстетической косметологии Smart Beauty Clinic получила премию "Выбор страны 2020"

В сфере красоты всегда царила жесткая конкуренция. Чтобы завоевать свое место под солнцем, получить любовь и признание клиентов, нужно быть на голову выше конкурентов. Следить за трендами не только в своей сфере в рамках страны, но и перенимать и удачно использовать зарубежный опыт. Адаптировать его под нужды потребителя и выделять только то, что будет полезным. В компании "Smart Beauty Clinic" — это получается блестяще. О чем говорят многочисленные положительные отзывы клиентов, развитие и рост компании, стабильность в коллективе и другие факторы, а еще — награда "Выбор страны". Чтобы получить ее, нужно пройти анализ данных по методике URSA-50. Это независимый мониторинг открытых 49-ти источников информации об украинских компаниях. Методика с помощью математической формулы анализирует и сегментирует компании. Учитывает показатели прибыльности, финансовой устойчивости и место на рынке. Поэтому все прозрачно, объективно и честно. Получить награду может только одна компании из одной сферы — и для этого нужно иметь подтвержденные высокие достижения.

Каждая крупная победа начинается с маленького шага

Елена Демченко, основательница и ведущая врач-косметолог инновационной клиники так говорит о своих первых шагах в бизнесе: "Когда-то я начинала с небольшой студии в съемной квартире. Клиенты были довольны и услугами, и общением. Люди возвращались и приводили своих знакомых, рекомендовали меня другим. Когда я уже не могла сама уделять достаточно внимания всем, то поняла, это — рост. Время масштабироваться и играть "Ва-банк". Так появилась клиника Smart Beauty. Главной идеей, которая стала толчком для создания именно инновационной клиники, было желание построить в Кривом Роге такую клинику, где все будет на высшем уровне, и чтобы среди врачей — только профи. В городе достаточно обычных и хороших клиник, но все они довольно локальные и не работают на перспективу, не смотрят в будущее. Я разрушила этот стереотип".

Почему клиенты выбирают Smart Beauty

В клинике Smart Beauty работают врачи-профи, которые постоянно посещают семинары и профильные обучения. Здесь нет тех, кто работает "от звонка до звонка". Никаких проблем с тем, чтобы уделить больше внимания клиентам, проконсультировать или ответить в нерабочее время. Здесь используют только современное оборудование — это весомое преимущество, поскольку в Украине не так много салонов могут похвастаться таким:

ICOONE LASER — для моделирования контуров лица и тела, устранения целлюлита, растяжек, отеков и морщин.

LIGHTSHEER DESIRE — для быстрой и безболезненной диодной лазерной эпиляции с технологией вакуумного усиления.

ENDYMED — для микроигольчатого и 3DEEP RF-лифтинга. Способ эффективной и безопасной борьбы с рубцами, растяжками, постакне, пигментацией и неровностями рельефа кожи.

LASEMD — для биоревитализации, лечения алопеции, устранения акне и рубцов, пигментации, глубокого увлажнения, лазерной шлифовки, выравнивания рельефа кожи, создание бэби-фейса.

Все аппараты сертифицированы FDA (США), CE (Европейский Союз) и МОЗ Украины.

В Smart Beauty Clinic все происходит на высшем уровне: от общения с клиентами до самих процедур. Весь персонал клиники благодарен своим клиентам за то, что они доверяют именно нам свою красоту. Мы готовы много работать, чтобы показывать результат. Если любишь то, что делаешь — клиенты чувствуют это. И им нравятся такие компании. Поэтому Smart Beauty Clinic и получила награду "Выбор страны 2020". И это только начало.