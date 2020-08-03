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03.08.2020, 12:18

KMW Global Marathon представляет секцию «Латинская Америка»

KMW Global Marathon представляет секцию «Латинская Америка» - Фото

Секцию модерирует Фабрицио Феррара, директор по международному бизнесу Prensario

14 сентября состоится главное медийное событие Украины – KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon. Форум будет проходить онлайн и участие в нем – бесплатное.

Аналитический обзор аудиовизуальной индустрии Латинской Америки представят эксперты Prensario International – одной из самых влиятельных международных информационных и медиаконсалтингових компаний.

Секцию модерирует Фабрицио Феррара, директор по международному бизнесу Prensario. «Латинская Америка эволюционировала от производителя и экспортера исключительно теленовелл (с 1970-х годов) к поставщику разнообразнейших программ и услуг. В течение последних двух десятилетий регион существенно прогрессировал, демонстрируя рост сектора медиа и развлечений, и предлагая широкую диверсификацию контента (видов и жанров), услуг, локаций/ландшафтов, которые делают Латинскую Америку заметной (снова!) на аудиовизуальной карте мира», отмечает Фабрицио.

Кроме того, топ-менеджеры 5-ти ведущих компаний на медиарынке региона представят свои флагманские проекты и поделятся опытом ведения бизнеса в Латинской Америке. Среди них: Мануэль Марти - председатель развития художественных проектов Латинской Америки, Fremantle (Мексика), Патриция Ясин – вице-президент TV Azteca International (Мексика), Лизет Озорио – вице-президент по международным продажам, Caracol TV (Колумбия), Елена Антонини – директор по продажам и копродукции (Европа), Viacom CBS International Studios (Аргентина), Эсперанса Гарай – генеральный директор Mega Global Entertainment (Чили / США).

14 сентября| 17:40 – 18:30

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие в онлайн марафонебесплатное. Участники получат White Paper - документ, в котором будут опубликованы материалы Форума.

Регистация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

KMW Global Marathon представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформ; свежие исследования украинского аудиовизуального сектора, тематические панельные дискуссии с участием представителей ключевых украинских и иностранных медиакомпаний, прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии. Традиционно, программа KMW охватывает все сферы современного медиабизнеса: кино, ТВ, форматы, сериалы, анимацию, digital-технологии, детский контент, законодательство, уникальные возможности украинской медиаиндустрии, международную копродукции и многое другое.

Проект подготовлен компанией MRM при поддержке Украинского культурного фонда.

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Теги: KYIV MEDIA WEEK Global Marathon
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