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11.08.2020, 11:40

KMW Global Marathon презентует эксклюзивную аналитику аудиовизуальной индустрии

KMW Global Marathon презентует эксклюзивную аналитику аудиовизуальной индустрии - Фото

KMW Global Marathon консолидирует экспертизу высокого уровня, чтобы вместе с вами узнать, как не утонуть в цунами изменений

14 сентября | Начало в 10:00

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участие в онлайн-марафоне – бесплатное.

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

14 сентября международный онлайн-форум KYIV MEDIA WEEK Global Marathon объединит ведущих специалистов аудиовизуальной индустрии всего мира. Глобальный кризис, вызванный пандемией, поставил под сомнение традиционные правила игры в нынешней системе координат области, ускорил динамику изменений и увеличил вероятность непредсказуемых факторов влияния на медиабизнес. Пришло время понять, как теперь выглядит медиарынок в мировом масштабе, какие тренды определяют его деятельность и какие модели работы являются жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

KMW Global Marathon консолидирует экспертизу высокого уровня, чтобы вместе с вами узнать, как не утонуть в цунами изменений и оседлать свою волну в новом мире. Поэтому, если вы задействованы в управлении, производстве, дистрибуции и продвижении контента для кино и телевидения, и ваша профессия касается любой сферы современного медиабизнеса – форматы, сериалы, анимация, digital-технологии, детский контент, законодательство, международная копродукция и пр., стоит отметить 14 сентября в своем графике и зарегистрироваться на KMW Global Marathon по ссылке.

Виктория Корогод, директор канала «Украина»: «Канал «Украина» пятый год подряд является партнером ряда знаковых событий в рамках KYIV MEDIA WEEK. Мы системно поддерживаем линейку сериальных ивентов, потому что каналом № 1 нас сделали, среди всего прочего, лучшие на нашем телевидении сериалы, ведь мы предоставляем экспертизу наших аналитиков о тенденциях рынка, мы делимся опытом успешной международной дистрибуции и копродукции. В этом году наше партнерство приобрело новое качество – канал «Украина» стал генеральным партнером форума. Сейчас, когда не только медиаиндустрия, но и весь мир оказался перед новыми вызовами, для нас важно поддержать профессиональную беседу медиаэкспертов, которая помогла найти адаптивные антикризисные решения и механизмы для устойчивого развития аудиовизуальной индустрии в новой реальности».

Особенностью нынешнего KMW является то, что приобщиться к участию можно на бесплатной основе. Более того, все зарегистрированные участники в октябре получат постобзор документа White Paper по материалам форума. В нем будут опубликованы интересная аналитика, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для форума. Впервые комплексная аналитика мирового и украинского медиарынка выйдет за пределы внутренне индустриального «тайного знания» и будет доступной для всех желающих.

Эксклюзивно для KMW международные влиятельные агентства и медиаплатформы The WIT K7 MediaC21 MediaAmpere AnalysisPrensario InternationalGlance готовят исследования глобальной медиаиндустрии и крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки. Ключевые события, факты и цифры отобразят актуальную картину, помогут производителям и дистрибуторам контента для кино и ТВ адаптировать свои бизнес-стратегии в новых условиях, взвесить риски и понять международные направления своего развития.

Украинская аудиовизуальная индустрия слишком уязвима к требованиям современности, и на исследовании локального рынка сфокусировано особое внимание. Самую последнюю аналитику украинского аудиовизуального сектора готовят эксперты MRM и информационно-аналитического издания Media Business Reports (MBR) :

  •     Всеукраинский опрос посетителей кинотеатров «Как изменились зрительские настроения украинцев из-за пандемии COVID-19» – первое в нашей стране комплексное социологическое исследование подобного масштаба, обладающее особой ценностью именно сейчас, когда кинопрокат постепенно восстанавливает свою работу (выполняется в сотрудничестве с КМИС);
  •     Аналитический обзор «Тренды телесмотрения в Украине» позволит украинским медиагруппам, телепродакшенам, игрокам рекламного рынка получить комплексную актуальную информацию о потребностях и вкусах телеаудитории и способствовать появлению в украинском телепространстве нового качественного контента;
  •     Онлайн-опрос «Актуальные проблемы и потребности украинской аудиовизуальной индустрии» покажет актуальные информационные запросы игроков медиарынка, реакцию индустрии на карантин и глобальные экономические изменения. Результаты исследования чрезвычайно важны для модернизации существующих бизнес-моделей и выстраивания новых правил игры в отрасли.

Анастасия Рахманина, главный редактор MBR: «Мы надеемся, что обзоры, подготовленные специалистами MBR, предоставят украинским игрокам медиарынка и творческой общественности лучшее понимание актуальных процессов и трендов аудиовизуальной индустрии. А это, в свою очередь, поможет им в формировании эффективных антикризисных стратегий. Важность этого трудно переоценить, ведь изменения в индустрии, вызванные последствиями пандемии COVID-19, весьма существенны, однако специалисты отрасли пока не знают их четкого понимания. Для формирования этого понимания и последующего построения новых стратегий работы они требуют свежих исследований отрасли. И именно такая аналитика будет представлена в рамках KMW Global Marathon».

Media Business Reports (MBR) является главным информационно-аналитическим партнером KMW Global Marathon и платформой онлайн-трансляции форума.

KYIV MEDIA WEEK Global Maraton подготовлен компанией MRM при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция Украинского культурного фонда может не совпадать с мнением авторов.

Генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon – канал «Украина».

14 сентября 2020, 10:00–19:00

Место встречи профессионалов контент-индустрии со всего мира и платформа для онлайн-трансляции KMW Global Marathon – сайт информационно-аналитического партнера форума Media Business Reports (MBR).

В 2020 году участие в онлайн-марафоне – БЕСПЛАТНО

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Регистрация: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

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Контакты для СМИ: pr@mrm.ua

Международный форум KYIV MEDIA WEEK (далее – KMW) – крупнейший медиафорум Центральной и Восточной Европы, главное медийное событие в Украине, объединяющее международный рынок контента и ряд эксклюзивных B2B-мероприятий. KMW проводится ежегодно в Киеве с 2011 года и является платформой для продуктивного общения ключевых игроков медиабизнеса стран нашего региона с коллегами и партнерами по всему миру: ежегодно KMW собирает участников из более чем 35 стран мира. В 2020 году форум состоится в онлайн-формате в связи с карантинными ограничениями.

Сайт: kyivmediaweek.com

Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/

Media Resources Management – первая в Украине консалтинговая компания, с 2005 года предоставляющая комплексные услуги в сфере аудиовизуальной индустрии и медиа, которая придерживается высочайших мировых стандартов. Сферы компетенции MRM: управление медиапроектами, комплексный консалтинг в медиаотрасли, маркетинговые исследования, медийная бизнес-аналитика, фандрайзинг, GR, информационно-аналитическая периодика, организация международных мероприятий, комплексное сопровождение для выхода на международный рынок, отраслевые СМИ, публикация специализированной профессиональной литературы, образовательные проекты, B2B ивент-менеджмент, развитие теле- и киноиндустрии в Украине и странах СНГ, а также представительство интересов локального медиарынка на международном уровне.

Cайт: mrm.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mediaresourcesmanagement/

Media Business Reports (MBR)  главный информационно-аналитический партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon и платформа онлайн-трансляции форумаИнформационно-аналитическое издание о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии MBR – проекта компании Media Resources Management, работающего с сентября 2019 года. Основой для создания MBR стали три предыдущих издательских проекта компании: Content Report«МедиаНяня»; Media Business ReportsMBR проводит постоянный мониторинг глобального и регионального рынка кино и телевидения, отслеживает знаковые события, предоставляет взвешенную аналитику и является авторитетным профессиональным источником актуальной информации в индустрии.

Cайт: mbr.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/mbr.com.ua/

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году, как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины.

Cайт: https://ucf.in.ua  

Facebook: https://www.facebook.com/ucf.ua/

Телеканал «Украина» – генеральный партнер KYIV MEDIA WEEK Global Marathon «Украина» – ведущий национальный телеканал страны. По итогам 2019 года занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям. По аудитории 18-54 (50 тыс.+) средняя доля (shr,%) канала «Украина» в 2019 году составила 11 %, рейтинг (rat,%) – 1,37 %. В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны более чем на 100 территориях.

Cайт: https://kanalukraina.tv/

Facebook: https://www.facebook.com/kanalukraina/  

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Теги: KYIV MEDIA WEEK Global Maraton
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