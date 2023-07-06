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06.07.2023, 13:00

Когда нужно сдать анализы крови, кала и мочи?

Цей матеріал також доступний українською
Когда нужно сдать анализы крови, кала и мочи? - Фото

Анализы крови, мочи и кала — это лабораторные исследования, которые проводятся для диагностики заболеваний и мониторинга их лечения

Также сдать анализы можно в профилактических целях, чтобы оценить текущее состояние организма.

При каких симптомах нужно сдать лабораторные анализы?

Общеклинические исследования крови, мочи и кала показывают наличие воспалений, инфекций и глистной инвазии. Биохимические анализы крови позволяют оценить функциональность внутренних органов и заподозрить их патологии. Исследование конкретных показателей или пакеты анализов назначает врач определенной специализации по показаниям. Показания к лабораторным анализам:

  • повышение температуры тела;
  • симптомы острых респираторных заболеваний (грипп, ротавирус, коронавирус);
  • нарушение пищеварения (боль в животе, запор, диарея, метеоризм);
  • признаки интоксикации (тошнота, рвота);
  • нарушение мочеиспускания (затрудненность, болезненность).

Исследование репродуктивных маркеров рекомендовано при проблемах с зачатием и вынашиванием ребенка. Сдать тест на гормоны необходимо при менструальных дисфункциях, снижении либидо, эректильной дисфункции. Анализ на онкомаркеры врач может назначить при подозрении на опухоль, также его можно сдавать по желанию для профилактики (при онкологических заболеваниях в анамнезе у родственников).

При кожных высыпаниях и наростах в области гениталий рекомендован анализ на ЗППП (половые инфекции). Перед хирургическим вмешательством важно сдавать коагулограмму (исследование свертываемости крови).

Как подготовиться к анализам?

Для достоверности результатов лабораторных анализов необходима подготовка. Подготовка к анализам крови включает:

  • сдачу крови натощак (воздержание от приема пищи не менее чем за восемь часов до исследования);
  • отказ от жирной и жареной пищи за сутки до забора биоматериала;
  • воздержание от курения за один час до анализа;
  • ограничение физических и эмоциональных нагрузок за день до исследования.

На анализ мочи собирается утренняя средняя порция мочи в стерильный аптечный контейнер. Перед сбором урины необходимо провести туалет наружных половых органов без использования мыла и геля. За сутки следует исключить продукты питания, способные окрасить мочу (например, морковь, свеклу, чернику).

Для анализа кал собирается в стерильную емкость, которую нужно доставить в лабораторию за четыре часа. Перед сдачей любых анализов важно предупредить врача о принимаемых лекарственных препаратах, пищевых добавках и витаминах. 

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Теги: анализы, медицинские анализы
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