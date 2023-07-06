Коли потрібно здати аналізи крові, калу та сечі?

Також здати аналізи можна з профілактичною метою, щоб оцінити поточний стан організму.

За яких симптомів потрібно здати лабораторні аналізи?

Загальноклінічні дослідження крові, сечі та калу показують наявність запалень, інфекцій та глистової інвазії. Біохімічні аналізи крові дозволяють оцінити функціональність внутрішніх органів та запідозрити їх патології. Дослідження конкретних показників чи пакети аналізів призначає лікар певної спеціалізації за показаннями. Показання до лабораторних аналізів:

підвищення температури;

симптоми гострих респіраторних захворювань (грип, ротавірус, коронавірус);

порушення травлення (біль у животі, закреп, діарея, метеоризм);

ознаки інтоксикації (нудота, блювання);

порушення сечовипускання (утрудненість, болючість).

Дослідження репродуктивних маркерів рекомендовано при проблемах із зачаттям та виношуванням дитини. Здати тест на гормони необхідно за менструальних дисфункцій, зниження лібідо, еректильної дисфункції. Аналіз на онкомаркери лікар може призначити при підозрі на пухлину, також можна здавати за бажанням для профілактики (при онкологічних захворюваннях в анамнезі у родичів).

При шкірних висипаннях та наростах в області геніталій рекомендовано аналіз на ЗПСШ (статеві інфекції). Перед хірургічним втручанням важливо здавати коагулограму (дослідження згортання крові).

Як підготуватись до аналізів?

Для достовірності результатів лабораторних аналізів потрібна підготовка. Підготовка до аналізів крові включає:

здачу крові натщесерце (утримання від їжі не менше ніж за вісім годин до дослідження);

відмова від жирної та смаженої їжі за добу до забору біоматеріалу;

утримання від куріння за годину до аналізу;

обмеження фізичних та емоційних навантажень за день до дослідження.

На аналіз сечі збирається ранкова середня порція сечі у стерильний аптечний контейнер. Перед збиранням урини необхідно провести туалет зовнішніх статевих органів без використання мила та гелю. За добу слід виключити продукти харчування, здатні забарвити сечу (наприклад, моркву, буряк, чорницю).

Для аналізу кал збирається у стерильну ємність, яку потрібно доставити до лабораторії за чотири години. Перед здачею будь-яких аналізів важливо попередити лікаря про прийняті лікарські препарати, харчові добавки і вітаміни.