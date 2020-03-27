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27.03.2020, 10:38

Количество покупателей на торгах необработанной древесиной увеличилось в 2 раза

Количество покупателей на торгах необработанной древесиной увеличилось в 2 раза - Фото

Традиционно на продажу выставляли лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород различной длины и диаметра. Всего более полутора тысяч лотов

26 марта товарная биржа "Украинская энергетическая биржа" провела аукцион с использованием электронной торговой системы по продаже необработанной древесины заготовки второго квартала 2020 лесными хозяйствами Киевского областного и по г. Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства. Традиционно на продажу выставляли лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород различной длины и диаметра. Всего более полутора тысяч лотов.

Стоимость хвойных пород росла даже на 30 шагов (по условиям аукциона один шаг - 12 грн за кубометр). И традиционно наибольшей популярностью пользовались лиственные породы. В частности, дуб. На него цену поднимали на 40 шагов и выше. При том, что шаг на лиственные породы значительно больше - 60 грн за кубометр.

По результатам торгов участники оплатят за древесину более 75 млн грн. А это больше чем в два раза, от того, что выручили в прошлом квартале. Хотя стоит добавить, что и участников аукционов было вдвое больше, чем обычно.

"На увеличение количества участников на торгах повлиял тот фактор, что введен запрет на заключение прямых договоров. Это дало толчок к увеличению проданных объемов по сравнению с прошлыми торгами, и выход на электронные аукционы новых игроков, несмотря на сложную ситуацию в стране в целом. Также приглашаем всех участников на дополнительные торги, которые планируем проводить еженедельно", - подытожил генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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