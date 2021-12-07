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07.12.2021, 09:00

Компания CGS Tower Networks впервые выходит на рынок Украины

Цей матеріал також доступний українською
Компания CGS Tower Networks впервые выходит на рынок Украины - Фото

Израильская компания CGS Tower Networks, занимающаяся разработкой visibility-решений, впервые представила свои продукты на украинском рынке. Их решения позволяют оптимизировать движение трафика внутри инфраструктуры, в результате чего все установленные технологии получают релевантный трафик в нужном объеме. Это позволит инженерам сетевой инфраструктуры быстро и легко развертывать точки доступа для тестирования в своей сети, устранять слепые зоны и перегрузку данных, а также обеспечивать отличную видимость сети.

Кроме Украины, CGS Tower Networks также впервые представляют свои продукты на рынках следующих стран: Молдова, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан.

Клиентам будут доступны 4 типа решений: Network TAP (Test Access Point), Network Packet Brokers, Advanced Network Packet Brokers, Virtual Advanced Network Packet Brokers.

"CGS Tower Networks разработали устройства следующего поколения, повышающие эффективность кибербезопасности, аналитики обширных данных и инструментов мониторинга. Это единственная компания, предоставляющая пакеты брокеров с использованием ведущих аппаратных платформ. Благодаря этому мы можем обеспечить высококачественную видимость сети, оптимизировать производительность инструментов и минимизировать затраты", – говорит Эли Накаш, вице-президент по продажам и развитию бизнеса в CGS Tower Networks.

Продукты CGS Tower Networks дают ряд преимуществ крупным и средним компаниям в телекоммуникационном, коммунальном, финансовом и государственном секторах. Это вспомогательные решения, которые могут работать с любыми продуктами от антивирусов до систем мониторинга.

Дистрибьютором решений выступает компания BAKOTECH.

"Любые вложения в ИТ-продукты должны быть рентабельными. Бывает так, что компания не извлекает от них пользы и даже не знает об этом. Продукты CGS позволяют убедиться, что уже установленные решения работают так, как положено. Полная видимость трафика позволяет найти и устранить ошибки, ускорить процессы и внедрить новое решение там, где это необходимо. В результате мы получаем стабильную работу и серьезную экономию средств", — говорит СЕО BAKOTECH Евгений Бадах.

Как visibility-решения от компании CGS Tower Networks работают с разными известными технологиями и чем они полезны для них – узнайте здесь: https://bit.ly/3lp0ArC 


Дополнительная информация о компании: 

CGS Tower Networks — компания, которая разрабатывает продукты для оптимизации систем кибербезопасности, аналитики больших данных и приложений для мониторинга сети, развернутых как на физических, так и на виртуальных платформах. Их решения помогают устранить слепые зоны сети и уменьшить перегрузку данных. Компания имеет обширный опыт в исследовании и разработке сетевых решений, преодолении технических проблем и поддержании гибкости, необходимой для удовлетворения любых потребностей клиентов. 

BAKOTECH® — международная группа компаний, которая занимает лидирующие позиции в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции и поставляет решения ведущих мировых IT-производителей. Позиционируя себя как True Value-Added IT-дистрибьютор, BAKOTECH предоставляет профессиональную до- и пост-продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков.

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Теги: CGS Tower Networks
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