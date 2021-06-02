Компания "ФЕС УКР" с ТМ "MacCoffee" стала победителем премии "Выбор страны 2020"

Премия "Выбор Страны" вручается только одной компании в каждой номинации и является подтверждением ее высоких достижений за прошедший год. Для определения победителей применяется комплексная модель, охватывающая анализ финансовых показателей деятельности и рыночные позиции предприятия в динамике. "Выбор Страны" также отражает настроения потребителей – через показатели продаж продукции и узнаваемости бренда на рынке.

О популярности бренда MacCoffee свидетельствует и статистика, согласно которой каждые 0,1 секунды чашку MacCoffee выпивают 13 потребителей (или 4 миллиарда чашек в мире ежедневно). За свою историю бренд MacCoffee получил многочисленные награды за качество на всемирных выставках и успешно занял свое место на мировых рынках. Популярным и любимым стал этот напиток и среди украинских потребителей, о чем говорит награда "Выбор Страны".

ООО "ФЕС УКР" расположено в г. Золотоноша Черкасской области и входит в группу компаний Food Empire Holdings (Сингапур), которая является одним из мировых лидеров по производству и реализации растворимых напитков, замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий и снеков. На территории предприятия размещены семь производственных цехов, а также физико-химическая и производственная лаборатории, склады сырья и готовой продукции. Завод может перерабатывать более 70 т сырья ежедневно, выпуская 3 миллиона пакетиков в сутки. Ассортимент продукции включает широкий выбор напитков, производимых под торговыми марками "MacCoffee", "Петровская Слобода", "MacFito", "MacChocolate" и "Hillway". "MacCoffee" – ведущая торговая марка группы – постоянно занимает лидирующие позиции в сегменте растворимого кофе 3 в 1 на основных рынках группы, включая Украину.

Несмотря на неблагоприятные внешние факторы и карантинные ограничения 2020 год стал плодотворным для предприятия. В марте 2020 компания открыла новое направление: производство чая в фильтр-пакетах. А в сентябре 2020г. состоялся запуск цеха по производству преформ, используемых для изготовления ПЭТ-тары, необходимой для упаковки продукции.

"В компании работает около 300 специалистов. Это коллектив единомышленников, способный решать задачи любой сложности. Наша дружная команда с радостью и гордостью восприняла новость о получении почетной награды "Выбор Страны". Это очень вдохновляет и мотивирует работать и развиваться дальше, создавать новые вкусные напитки для людей. Ведь "ООО" ФЕС УКР " – компания, ориентированная именно на людей: своих сотрудников, партнеров и, конечно же, покупателя. Наш принцип работы соответствует международным стандартам качества и безопасности пищевых продуктов, четкому соблюдению технологии производства продукции. Мы стремимся удовлетворить различные вкусовые предпочтения потребителей, поэтому постоянно работаем над расширением ассортимента кофейных напитков и географии их продаж".